80-Jährige sexuell bedrängt: Polizei fahndet nach jungem Radl-Grapscher

Von: Josef Ametsbichler

Eine Seniorin setzte sich offenbar gegen einen sexuellen Übergriff zur Wehr. (Symbolfoto) © pv

Einen sexuellen Übergriff auf einem Feldweg bei Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) hat eine 80-jährige Frau am Montag der Polizei Poing gemeldet. Die fahndet nun nach dem Täter.

Markt Schwaben - Bereits am Samstag, 18. Juni, gegen 17:15 Uhr, kam es in Markt Schwaben zu einem „unschönen Zwischenfall“, meldet nun die Polizei Poing: Eine 80 Jahre alte Frau war demnach mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg zwischen der Kressiermühle und Markt Schwaben unterwegs. Ein bislang unbekannte Täter fuhr ebenfalls mit dem Fahrrad, jedoch zunächst in entgegengesetzter Richtung.

Von jungem Mann verfolgt und abgedrängt: Seniorin muss in Feld anhalten

Als er an der Frau vorbei war, so die Ermittler weiter, wendete er und fuhr ihr nach. Bereits auf dem Fahrrad suchte er die Nähe der Frau und drängte sie nach rechts in das Feld, weshalb die Frau sich zum Anhalten gezwungen sah.

Griff ans Gesäß: Frau kann zudringlichen Angreifer verscheuchen

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung griff der Mann der Dame unvermittelt an das Gesäß. Nachdem die Frau lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte, ließ er von ihr ab und machte sich aus dem Staub.

Die Frau konnte bei ihrer Zeugenvernehmung im Rahmen der Anzeigenerstattung am Montag, 20. Juni, gegenüber der Poinger Inspektion folgende Personenbeschreibung abgeben:

Täterbeschreibung: Polizei bittet um Hinweise

Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Zudem habe der Mann von der Hautfarbe her eher einen südländischen Einschlag, beziehungsweise eine ausgeprägte Sonnenbräune gehabt. Über sonstige Auffälligkeiten ist nichts bekannt, lediglich dass der Mann kurze, dunkle Haare hatte und ein helles Fahrrad, Typ Mountainbike, fuhr.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder auch sonst Angaben zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Poing zu melden (08121/9917-0).

