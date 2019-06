Kita-Haus wird nicht rechtzeitig fertig - wie es jetzt weitergeht

Mehr Kinder als gedacht: 240 Plätze gibt es in der Mittagsbetreuung in Markt Schwaben, 250 Kinder wollen etwas zu Essen. So viele wie noch nie.

Markt Schwaben –Noch nie war es in den vergangenen Jahren, nein Jahrzehnten einfach, möglichst passgenau die Anzahl an Plätze in diversen Kinderbetreuungseinrichtungen zu schaffen, die auch tatsächlich benötigt werden. Zu viel Platzangebot darf es nämlich nicht sein, um nicht unnötig Kosten für die Immobilie und das Personal zu verursachen. Zu wenig geht gar nicht, damit würde man womöglich Familien im Regen stehen lassen, die Betreuungen für ihre Kinder unbedingt benötigen. Etwa, weil beide Elternteile berufstätig sind.

Mehrschichtiges Dilemma

Ein besonderes und zugleich mehrschichtiges Dilemma hat gerade die Marktgemeinde Markt Schwaben vor der Brust. In ihrer Mittagsbetreuung, untergebracht im Langbau der Mittelschule, werden aktuell 250 Mädchen und Buben betreut. Dabei sind die zur Verfügung stehenden Räume „nur“ für 240 ausgelegt. Heuer, am 19. Oktober, feiert die Einrichtung übrigens ihr 25-jähriges Bestehen mit einem kleinen Festakt.

Immer größer geworden

Seit der Gründung ist sie immer und immer größer geworden. „Zurzeit hat man den historischen Höchststand erreicht“, sagt Gemeindejugendpflegerin Angela Freise. Sie betont, dass es nie politisch erklärtes Ziel gewesen sei, so zu expandieren, wie es dann tatsächlich geschehen sei. Die Wirklichkeit habe aber keine Alternative gelassen.

Auch im Hort wird es eng

Ähnlich ist es im Hortbereich. Zurzeit bietet die Marktgemeinde 150 Plätze an. Demnächst werden noch 25 dazukommen. In einem zweiten Neubau nahe des Edeka in der Erdinger Straße entsteht gerade – mit der Gemeinde als Bauherr – eine zweite Einrichtung unter der Trägerschaft des Poinger Kinderland-Vereins. „Drei plus eins“ heißt die entstehende Lösung; drei Kindergartengruppen und eine Hortgruppe.

In zeitlichen Verzug gekommen

Der Haken jedoch ist: Das Gebäude wird rechtzeitig zum Beginn des kommenden Betreuungsjahres nicht fertig werden. Wie lange eine Versorgungslücke entstehen wird, ist gegenwärtig noch ungewiss. In zeitlichen Verzug war man gekommen, weil es sich für die Gemeinde sehr schwierig erwies, im Zuge der Ausschreibung die Gewerke an die diversen Handwerker zu vergeben, so Bauamtsleiter Frank Eichner.

Für den Hortbereich war die Nachfrage bislang eher mau. Angela Freise: „Das ist normal, wenn man nichts sieht und auch das Konzept vielen noch unbekannt ist, sind Eltern zunächst einmal reserviert“. Was die drei Kiga-Gruppen angeht, hat die Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Träger inzwischen eine provisorische Lösung gefunden. Zunächst einmal werden statt der 75 Plätze vorübergehend nur 60 geschaffen. Eine der Gruppen kommt in der Turnhalle des bestehenden Hauses direkt neben dem Neubau unter. Dort wird, ebenfalls vorübergehend, eine Krippengruppe umgewandelt in eine Kindergartengruppe. Die dritte Gruppe darf für eine gewisse Zeit in den Pfarrhof.

Keine Betreuungsnotlage

Auch wenn einstweilen mathematisch 15 Plätze fehlen werden, sieht die Jugendpflegerin nicht die Situation herbeiziehen, dass Markt Schwabener Familien mit kleinen Kindergartenkindern deshalb in eine Betreuungsnotlage geraten könnten. Dort, wo es eine echte Bedürftigkeit gebe, werde es auch eine Betreuung geben, sagte sie auf Anfrage der Heimatzeitung. Man müsse sich aber damit arrangieren, das eben auch improvisiert werden müsse. Sollte jemand nicht versorgt sein, sollte er sich möglichst schnell bei der Jugendpflege im Rathaus melden.

Auf Initiative der CSU-Fraktion wurde das Thema zuletzt im öffentlichen statt im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung behandelt. Öffentlich kam dabei im Verlauf der Aussprache u.a. zum Ausdruck, dass die Gemeinde alles unternehmen solle, die maximale Zahl an Plätzen im Langbau bei der Mittagsbetreuung wieder auf 240 zu reduzieren. Hintergrund: Damit soll erreicht werden, dass die Nachfrage auf derzeit noch nicht besetzte Hortplätze am Ort gesteigert wird. Nichtöffentlich, so sagte Bürgermeister Hohmann auf EZ-Anfrage, habe das Plenum schließlich eine Lösung gefunden, wie man mit den derzeit offenen Fragen bei der Kinderbetreuung ab September umgehen wolle. Bekanntgemacht werde alles in der nächsten Ratssitzung am 2. Juli.

