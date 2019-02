Brutale Schlägerei in Schule: Jugendliche (15) gehen aufeinander los - Rettungshelikopter muss kommen

Eine folgenschwere Schlägerei hat sich in der Markt Schwabener Mittelschule ereignet. Ein Schüler musste danach mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Markt Schwaben - Laut Polizei hat sich der Vorfall so abgespielt: Am Mittwoch kam es in der Mittagszeit in der Grafen-von-Sempt-Mittelschule in Markt Schwaben zu einer handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei 15-Jährigen. Dabei schlug einer der Schüler dem anderen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zusammensackte und gegen ein Schuhregal fiel.

Brutale Schläerei: Täter flüchtete - Opfer in Klinik

Der Jugendliche erlitt daraufhin Krampfanfälle und erbrach sich. Während der Täter aus der Schule flüchtete, wurde der Geschädigte von zwei Notärzten, Rettungsdienst und First Responder behandelt. Anschließend musste er mit dem Rettungshubschrauber Christoph 1 in ein Münchner Klinikum geflogen werden, konnte aber bereits am Donnerstag wieder entlassen werden.

Die Polizei hatte auf der Suche nach dem Täter eine Fahndung mit insgesamt vier Streifenbesatzungen der Inspektion Poing im Raum Markt Schwaben ausgelöst. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

