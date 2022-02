Feuer mitten in Markt Schwaben: Es war doch Brandstiftung - bitterer Verdacht

Von: Josef Ametsbichler, Michael Acker

Bei dem Feuer in der Ortsmitte von Markt Schwaben war ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstanden. © Thomas Gaulke

Das Feuer, das ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Ortsmitte von Markt Schwaben zerstört hat, ist doch auf Brandstiftung zurückzuführen. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei vernommen.

Markt Schwaben - Das Feuer war in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar in dem Wohn- und Geschäftsgebäude ausgebrochen und hatte zu einem Sachschaden von rund 500.000 Euro geführt. Mehrere Feuerwehren hatten die ganze Nacht gegen die Flammen gekämpft. Die Polizei hatte Brandstiftung auf Nachfrage der Redaktion eigentlich bereits ausgeschlossen.

Feuer bricht in Gebäude aus - Polizei spricht von eindeutigen Hinweisen auf Brandstiftung

Am Montag, 7. Februar, dann die Wende: Im Brandschutt hätten sich nach „intensiver Begutachtung“ eindeutige Hinweise darauf ergeben, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sei, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt. Zur Ermittlung der zunächst unklaren Brandursache seien die Brandexperten der Kriminalpolizei Erding auch von Spezialisten des Landeskriminalamtes unterstützt worden. Als Brandausbruchsstelle hätte ein Einzelhandelsgeschäft im Erdgeschoss des Gebäudes lokalisiert werden können.

Supermarktbetreiber: „Habe mit dem Brand nichts zu tun“

Dort betrieb Gökhan K. (34) bis zum Brand einen türkischen Supermarkt. Er hatte nach dem Feuer große Unterstützung von der Gemeinde und von Markt Schwabenern, etwa dem Gewerbeverband, erfahren. Er bestätigte nun gegenüber der Redaktion, dass es sich bei ihm um den „34-jährigen türkischen Staatsangehörigen“ handle, gegen den wegen schwerer Brandstiftung ermittelt werde. Das wiederum wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Es würden neben diesen Ermittlungen noch weitere Spuren abgeklärt. Auf schwere Brandstiftung steht eine langjährige Haftstrafe.

Der Supermarkt-Betreiber betont auf Nachfrage der Redaktion, dass er mit dem Brand nichts zu tun habe. „Der Laden war alles, was ich hatte.“ Eine mögliche Versicherungszahlung decke nur einen Bruchteil des entstandenen Schadens ab. „Ich hätte nichts davon.“

