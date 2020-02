Frau mit Spielzeugwaffe bedroht: Mann muss ins Gefängnis

Ein 42-jähriger Berufskraftfahrer, der 2018 eine Spielothek in Markt Schwaben überfallen hatte, muss für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

Markt Schwaben – Außerdem wurde vom Landgericht München II seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Der Mann hatte sich nach Spielschluss die diensthabende Angestellte gepackt, sie schmerzhaft gegen den Billardtisch gedrückt und ihr eine Waffe an den Kopf gehalten.

Spielzeug des Sohnes

Dabei hatte es sich zwar um ein Spielzeug seines Sohnes gehandelt. Doch das konnte die Frau in ihrer Angst nicht erkennen. Noch heute leidet sie unter Albträumen. Sie war ein Jahr lang krank geschrieben und tastete sich danach langsam in ihren alten Job. Bei den Nachtschichten musste zunächst ihr Mann anwesend sein. Da es ihr beim Überfall gelang, rechtzeitig den Alarmknopf zu drücken, flüchtete der 42-Jährige ohne an Geld zu gelangen.