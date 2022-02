Tragischer Unfall: Auto prallt gegen Baum - Für Mann kommt jede Hilfe zu spät

Von: Hans Moritz

Teilen

Der völlig zerstörte Honda Civic des Markt Schwabeners. Für den 55-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. © FFW Pastetten

Ein 55-jähriger Mann aus Markt Schwaben ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Erding ums Leben gekommen. Er war mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Markt Schwaben/Pastetten – Es ist der erste tödliche Unfall in diesem Jahr im Landkreis Erding: Am Mittwochabend, 16. Februar, ist ein 55-Jähriger aus Markt Schwaben auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Aich und Pastetten mit seinem Honda Civic von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach Unfall: Ersthelfer versuchten, Unfallopfer aus dem Wagen zu befreien

Harald Pataschitsch von der Erdinger Polizei teilt mit, dass Zeugen das völlig zerstöre Fahrzeug gegen 19 Uhr im Straßengraben entdeckten. Der Honda war mit offensichtlich hohem Tempo gegen einen massiven Baumstamm geprallt.

Ersthelfer versuchten, das nicht mehr ansprechbare Opfer aus dem Wrack zu ziehen.

Tödlicher Unfall: Rettungskräfte beginnen noch mit Reanimation

Notarzt, Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Pastetten, Forstern und Forstinning waren rasch vor Ort. Sie begannen sofort mit der Reanimation. Doch gegen 19.50 Uhr musste der Notarzt den Tod des 55-Jährigen feststellen. Der Markt Schwabener hatte ein Polytrauma erlitten.

Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 10 000 Euro. Ein Sachverständiger soll nun den Hergang ermitteln. Die Straße war rund vier Stunden lang komplett gesperrt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.