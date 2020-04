Nach bewaffnetem Überfall in Markt Schwaben: Kripo veröffentlicht Bilder des Täters und einer möglichen Komplizin 

Im Mai 2019 kommt es zu einem bewaffneten Überfall in einer Norma-Filiale in Markt Schwaben. Der Täter flüchtet. Die Ermittlungen führen nun zu einer Frau.

Markt Schwaben - Es ist der 4. Mai 2019, ein Samstag. Zwei Männer befinden sich kurz vor Ladenschluss in einem Norma-Markt in der Wallbergstraße in Markt Schwaben. Ein junger Mann mit Kapuzenpulli geht zum Kassierer und zückt eine Pistole. Er fordert das Geld aus der Ladenkasse.

Der 18-jährige Angestellte reagiert nicht, der Verbrecher schlägt ihm ins Gesicht. Weil die Kasse nicht sofort geöffnet werden kann, flüchtet der Täter ohne Beute. „Ein Horrorszenario“, schreibt die Ebersberger Zeitung am 5. Mai 2019.

Täter und Komplizen bis heute unbekannt

Der Auszubildende an der Kasse informiert die Geschäftsführung. Sie alarmiert die Polizei. Die ausgelöste Sofortfahndung bleibt ohne Erfolg. Der Täter ist ca. 18 bis 20 Jahre alt.

Die Polizei hat ihn bis heute nicht gefunden.

Ermittlungen führen nun zu einer jungen Frau

Nun gibt es Neuigkeiten in der Sache: Die polizeilichen Ermittlungen führen nun zu einer jungen Frau, die möglicherweise als Komplizin an der Tat beteiligt war. In einer Pressemitteilung der Polizei vom Mai 2019 war noch von einem männlichen Komplizen die Rede, der das Umfeld der Kasse beobachtet haben soll. Ob er tatsächlich mit den Tätern zusammengearbeitet hatte, konnte bisher nicht geklärt werden.

+ Die polizeilichen Ermittlungen führen nun zu einer jungen Frau. © Kripo Erding

+ Sie war möglicherweise als Komplizin an der Tat beteiligt. © Kripo Erding

Die Kripo in Erding veröffentlicht nun Bilder der unbekannten männlichen Haupttäter und der möglichen Mittäterin.

Kripo bittet um Hinweise

Hinweise zu den Personen und deren Aufenthalt nimmt die Kripo Erding unter der Telefonnummer 08122 9680 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.