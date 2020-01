Reh in Garten gefangen - Rettungsaktion mit Jäger und Polizei

Wie es in den Garten gelangte, weiß keiner. Auf alle Fälle fand das Reh ohne Hilfe nicht mehr heraus. Die Polizei musste das Tier zusammen mit einem Jäger befreien.

Markt Schwaben - Ungewöhnliche Rettungsaktion: An Heilig-Drei-König, gegen 8.15 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Finsingerstraße in Markt Schwaben ein panisches Reh im Garten des Nachbarn. Das Reh fand selbstständig keinen Ausweg aus dem umzäunten Grundstück mehr und verletzte sich bei Fluchtversuchen am Maul.

Jagdpächter muss helfen

Den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Poing gelang es schließlich, unter Einbeziehung des zuständigen Jagdpächters, das Reh aus dem Garten zu befreien. Das leicht verletzte Tier konnte aus dem Wohngebiet in Richtung Wald flüchten und „wurde hinsichtlich seiner Verletzungen vom Jagdpächter weiter beobachtet“, so die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes sei die Finsingerstraße kurzzeitig gesperrt worden.

