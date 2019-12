Bürgermeister in Sorge: Schadenshöhe steigt täglich

Fast täglich gibt es neue Erkenntnisse über die Schadenshöhe nach dem Brand in der Markt Schwabener Mittelschule. Fest steht; Die Sanierung wird echt teuer.

Markt Schwaben – Der offenkundig vorsätzlich gelegte Brand eines Müll-Containers auf dem Vorplatz der Grafen-von-Sempt-Mittelschule sowie im Keller unterhalb der Aula am 7. November (wir berichteten ausführlich) weitet sich nun auch finanziell zu einem tragischen Fall aus. Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) sagte am Dienstag im Marktgemeinderat, dass bereits jetzt fixe Kosten in Höhe von 380 000 Euro vorlägen, man in den nächsten Tagen aber schon von einer Schadenshöhe um die halbe Million ausgehe und derzeit niemand ausschließen könne, dass nicht auch noch ein Gesamtschaden von einer Millionen Euro zusammenkommen werde. Immer mehr wird dem Gebäudemanagement der Gemeinde sichtbar, welche verheerenden Folgen das Feuer in dem alten Schulhaus angerichtet hat, das in den nächsten Jahren, nach Fertigstellung eines kompletten kommunalen Schulzentrums mit Grund- und Mittelschule, ohnehin hätte abgerissen werden sollen.

Unterricht muss ausweichen

Noch immer sind die Klassen im Hauptgebäude nicht nutzbar. Noch immer muss der Unterricht ausweichen in die Realschule und in das Gymnasium. Gemeindesprecherin Sabrina Biertz sagte gestern auf Anfrage, dass man sich mit diesem Zustand womöglich noch bis Ostern werde arrangieren müssen.

Probleme bereiten insbesondere die Folgen von Ruß und Rauch in den Abluftschächten. Völlig zerstört wurden Elektro-, Heizungs- und Trinkwasserleitungen. Die gesamten Sanitäreinrichtungen müssen saniert werden, so Biertz. Laufend würden Raumluftmessungen gemacht. In der Verwaltung seien gerade drei Mitarbeiter komplett gebunden, um den Brand aufzuarbeiten.

Video- und Tonaufnahmen vom Tatort

Das tut übrigens auch die Kriminalpolizei Ingolstadt. Eine Nachfrage der Heimatzeitung gestern ergab, dass es noch keine neue Wasserstandsmeldung gebe, obwohl dem Vernehmen nach ein Video und auch Tonaufnahmen existieren sollen, die am Tag des Unglücks entstanden.

Noch für diese Woche hat Biertz einen Infobrief angekündigt, in dem die Eltern der Mittelschüler über den aktuellen Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt werden.

