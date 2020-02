Schüsse in Markt Schwaben - aus irrem Grund: 13 Polizeistreifenwagen im Einsatz

In Markt Schwaben fielen Schüsse. Danach rückten 13 Streifenwagenbesatzungen an und ein Polizeihubschrauber.

Zeugen gesucht

von Michael Seeholzer schließen

In Markt Schwaben fielen Schüsse. Sechs unbekannte Männer verfolgten in Markt Schwaben einen dunkelhäutigen Passanten. Er konnte sich in einen Hausgang retten.