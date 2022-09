Vernachlässigte Energieversorgung in Bayern: Viel dünnes Eis für CSU-Frauen

Von: Friedbert Holz

Die 110. Sonntagsbegegnung mit Gastgeber Bernhard Winter . © J.Dziemballa

CSU-Frauen Angelika Niebler und Kerstin Schreyer stellten sich bei den 110. Markt Schwabener Sonntagsbegegnungen den kritischen Fragen rund um die Themen Wirtschaft und Energie.

Markt Schwaben – Wenn zwei bayerische Politikerinnen, noch dazu von der stärksten Partei im Land, zum Thema „Bayern. Europa. Die Welt.“ diskutieren, dominieren erwartungsgemäß die zwei Farben Weiß und Blau. Bernhard Winter hatte zu den 110. Schwabener Sonntags-Begegnungen im Unterbräu-Saal diesmal Angelika Niebler, 59, aus Vaterstetten eingeladen. Sie sitzt schon seit sieben Jahren für die CSU im EU-Parlament und traf zum Diskurs auf ihre Parteikollegin Kerstin Schreyer, 51, die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag, zuvor Familienministerin.

Sowohl Niebler als als Schreyer sind sich darin einig, dass „wir starke Regionen brauchen in einem starken Europa“. Geopolitisch passiere gerade viel auf der Welt, trotzdem sei sie letztlich „nur ein Kuhdorf“, denn Wirtschafts- und Energie-Themen beträfen schließlich alle Länder. Doch Schreyer meinte, dass Deutschland in diesem Zusammenhang „als Graubereich“ wahrgenommen werde, was bitter für das Land sei, „denn nicht jeder kann bei uns den Gürtel wirklich enger schnallen“.

Wasserkraft, Biomasse und Geothermie als Rettungsring

Gäste der 110. Sonntagsbegegnungen: Angelika Niebler und Kerstin Schreyer. © J.Dziemballa

Auch Niebler empfindet deutsches Verhalten im Kreis seiner Nachbarn, was Energieversorgung und vor allem den Umgang mit Kernkraft angehe, „sehr zögerlich“. Solidarität sei derzeit von allen gefragt, „wir müssen konsequenter werden, um Widerstandsfähigkeit und Macht Europas zu garantieren“.

Nicht nur bei der Frage aus dem Publikum, weshalb gerade Bayern, bei viel Kritik an so manchen Beschlüssen aus Berlin, seine Energieversorgung so vernachlässigt habe, musste Kerstin Schreyer auf dünnes Eis. Ihre Rettungs-Strategie: „Wasserkraft versorgt doch bei uns 300.000 Haushalte, wir könnten zudem Energie aus Biomasse und Geothermie fördern“. Die vielfach geforderte Windkraft jedoch könne „nicht an den Bürgern vorbei durchgesetzt werden – wir sollten sie mitnehmen, ohne dass sie hinterher mitgenommen aussehen“.

Kritischer Blick auf Beitritt neuer Länder in EU

Immerhin stimmte sie der Kritik von Landtagschefin Ilse Aigner zu, dass Bayern den Strom-Transfer vom Norden in den Süden zu lange behindert habe. Zurück auf europäischen Boden brachte Angelika Niebler die zahlreichen Gäste im Saal, als sie in der EU das Zögern gegenüber Mehrheitsentscheidungen mokierte, „einzelne Blockaden von immer den gleichen Ländern sind entwicklungshemmend“.

Schließlich gelte es für Europa, schneller zu handeln, denn die USA würde immer stärker investieren, „und die Chinesen schlafen auch nicht“. Sie gab auch einem Frager aus dem Publikum Recht, der einen Beitritt neuer Länder, vor allem aus dem Balkan, kritisch sieht: „Zuerst einmal sollten wir uns als EU reformiert haben, bevor wir neue dazu holen. Doch wir müssen auf sie aktiv zugehen, bevor sie in andere Machtblöcke abdriften.“ Ungarn als Beispiel für ein bereits bestehendes, „aber manchmal schwieriges Mitglied“ nannte auch Kerstin Schreyer.

„Auch Leben außerhalb Bayerns“

Gerade Bayern habe starke wirtschaftliche Verflechtungen mit diesem Land, dessen Rechtsstaatlichkeit zu wünschen übrig lasse. „Doch wir müssen mit ihnen reden, obwohl die deutsche Besserwisserei oft gar nicht gut ankommt“. Europa, so ergänzte Niebler, sei zwar immer noch eine bedeutende Wirtschaftsmacht, „aber schwierige Länder sind an die Leine zu nehmen“, wenn die Demokratie dort in Gefahr sei.

Und, welch Selbstironie inmitten der Selbstkritik, wenn CSU-Frau Schreyer dafür warb, „festzustellen, dass es Leben auch außerhalb Bayerns gibt“. Die innenpolitischen Statements der beiden Damen jedenfalls klangen manchmal einseitig. Wäre Franz Beckenbauer im Saal gesessen, hätte er vermutlich gefragt: „Ja haben wir denn schon Wahlkampf?“

