Markt Schwaben bietet ab 2023 Stellplätze für Wohnmobil-Reisende an

Von: Armin Rösl

Markt Schwaben wird ab 2023 Stellplätze zur Wohnmobile anbieten. (Symbolbild) © K. Schmitt/Imago

Wer mit dem Wohnmobil reist, kann ab 2023 am Sportpark Markt Schwaben einen Zwischenstopp einlegen. Für maximal drei Tage/Nächte. Die Marktgemeinde weist Plätze aus.

Markt Schwaben – Das Reisen mit dem Wohnmobil wird immer beliebter. Mittlerweile hat die Gemeindeverwaltung in Markt Schwaben eigenen Angaben zufolge mehrere Anfragen von auswärts erhalten, ob es eine Möglichkeit gebe, mit dem Wohnmobil einige Tage legal in Markt Schwaben stehen bleiben zu dürfen.



Als ein Ort für solche Fälle wird laut Marktgemeindeverwaltung der Sportpark gesehen. Hier sind insgesamt sieben Parkbuchten vorhanden mit jeweils einer unterschiedlichen Anzahl an Parkplätzen. Die erste Parkbucht (gleich nach der Skateanlage) könnte als Wohnmobilstellplatz genutzt werden, hieß es dieser Tage im Umwelt-, Verkehrs-, Sozial- und Kulturausschuss des Marktgemeinderates. Es wäre dann, je nach Größe der Wohnmobile, Platz für acht bis zehn Fahrzeuge. Gespanne (Wohnmobil plus Wohnanhänger) sollen nicht erlaubt werden, hieß es ferner im Ausschuss.

Da es sich hier lediglich um einen Stellplatz und nicht um einen Campingplatz handeln soll, ist die Gemeinde in der Ausführung relativ flexibel. Die Vorschriften für einen Campingplatz (zum Beispiel mit Toiletten, Wasser- und Stromanschluss etc.) müssen bei einem Stellplatz nicht erfüllt sein, erfuhren die Ausschussmitglieder. Trotzdem könnte (und sollte) eine Benutzungsordnung samt Verhaltensregeln aufgestellt werden. In der werde auch die maximale Parkdauer zu regeln sein.



Markt Schwaben: Ausschuss genehmigt Vorhaben

Recherchen haben nach Angaben der Gemeindeverwaltung ergeben, dass für einfache Plätze ohne weitere Angebote wie Wasser, Strom oder WLAN in Deutschland Gebühren zwischen sechs und zehn Euro/Tag verlangt werden. Da der Markt Schwabener Sportpark nahe der Autobahn A94 liegt und im weiteren Umkreis keine Stellplätze zur Verfügung stehen, wurde im Ausschuss ein Tagespreis von zehn Euro vorgeschlagen und letztendlich auch beschlossen.

Nutzungsgebühr: zehn Euro pro Tag

Da das Geld für einen Parkscheinautomaten jedoch erst im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt werden kann, könne die Umsetzung auch erst im kommenden Jahr erfolgen, erläuterte Ordnungsamtsmitarbeiterin Clarissa Pohl. Sollte der Platz großen Zulauf haben und der Bedarf nach weiteren Angeboten wie Wasser bzw. Wasserentsorgung, Stromanschluss oder WLAN angemeldet werden, könne in einem weiteren Schritt über die Einrichtung dieser Leistungen und eine Gebührenanpassung nachgedacht werden.



Vorerst keine hygienischen Anschlüsse

Der Ausschuss beschloss, die erste Parkbucht auf der Westseite des Parkplatzes im Sportpark Markt Schwaben als Wohnmobilstellplatz auszuweisen. Die maximale Stellzeit beträgt drei Nächte, die Gebühr wird über einen Parkscheinautomaten (solarbetrieben) bezahlt. Im Wendebereich des Sportparks soll es erlaubt sein, Grauwasser zu entsorgen.



Die Verwaltung wurde zudem vom Ausschuss beauftragt, eine „Highlight“-Tafel sowie eine Benutzungsordnung auszuarbeiten. Ferner soll der künftige Stellplatz in verschiedenen Apps bekannt gemacht werden.

