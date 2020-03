Damit Markt Schwaben aus dem Finanztief herauskommt: Jetzt müssen alle mithelfen

Markt Schwaben will bis 2023 aus dem Finanztief kommen. Um das zu schaffen, sind unter anderem Gebührenerhöhungen notwendig.

Markt Schwaben – Die Marktgemeinde hat ein klares Ziel: Bis zum Jahr 2023 soll die Finanzlage so hergestellt werden, dass Markt Schwaben wieder leistungsfähig ist. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Marktgemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend mit großer Mehrheit gefasst. Um das Ziel zu erreichen, ist laut Bürgermeister Georg Hohmann und Kämmerer Andreas Kleebauer eine „erhebliche kommunale Eigenanstrengung“ notwendig. Aufgrund der prekären Haushaltssituation sind der Marktgemeinde laut Kämmerei vom Freistaat Bayern für das Jahr 2018 eine Million Euro Stabilisierungshilfe bewilligt worden, für 2019 seien es 1,5 Millionen Euro. Für 2020 rechnet Kämmerer Kleebauer damit, „dass es wieder ein siebenstelliger Betrag wird“. Voraussetzung für den Erhalt der Stabilisierungshilfen sei allerdings, dass die Marktgemeinde eine Vielzahl von Auflagen erfüllt.

Markt Schwaben: Stabilisierungshilfe in Millionenhöhe

Hierzu gehört unter anderem die Neukalkulation (Erhöhung) von Gebühren, beispielsweise für Abwasser, Abfallentsorgung und für das Bestattungswesen. Des Weiteren muss die Marktgemeinde ein Organisationsgutachten für den Personalbereich der Verwaltung umsetzen sowie die Erhebung von Parkgebühren für Parkplätze innerorts sowie für die Tiefgarage am Marktplatz. Ebenfalls auf dem Plan stehen Gebühren für die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen sowie die Ablösung von Darlehen. Vereinfacht zusammengefasst: Jeder, der Bürger als auch die Verwaltung, ist angehalten, mitzuhelfen, dass die Marktgemeinde aus ihrem finanziellen Tal wieder herauskommt.

Zeitstrahl für 2020

Hierfür hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Ebersberg einen Zeitstrahl für das Jahr 2020 erarbeitet. Hier ist genau aufgelistet, welche Aufgaben wann und von wem (sprich: Mitarbeiter im Rathaus, zusätzlich zum Tagesgeschäft) erledigt werden. Nachdem die entsprechende Ausarbeitung (beispielsweise für Parkgebühren) erfolgt ist, wird sie dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt. Dies wird laut Zeitplan in den Sitzungen ab September erfolgen.

Bürgermeister: „Ein dickes Programm“

„Die Marktgemeinde hat für 2020 ein dickes Programm zu bewältigen“, sagte Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, wo neben dem Grundsatzbeschluss noch weitere, notwendige Beschlüsse zur Umsetzung gefasst worden sind. Im Vorfeld hatte der Marktgemeinderat schon in nicht-öffentlicher Sitzung am 18. Februar über die einzelnen Maßnahmen beraten und abgestimmt. „Wir machen es jetzt öffentlich, damit auch die Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten wissen, was auf sie zukommt“, sagte Hohmann. Und die Bevölkerung.

Markt Schwaben: Ziel 2023 realistisch

Dem Grundsatzbeschluss nicht zugestimmt haben lediglich Hermann Bogenrieder (CSU) und Joachim Weikel (Grüne). Nicht, weil sie die Umsetzung der Maßnahmen nicht befürworten, sondern weil ihnen das Ziel 2023 zu zementiert ist. „Wir können heute nicht sagen, ob wir es tatsächlich auch erreichen“, so Weikel. Ihm wäre es lieber, man formuliere es um in „die Marktgemeinde ist ernsthaft bestrebt, das Ziel 2023 zu erreichen“. Gleicher Meinung ist Bogenrieder, der in Richtung Kämmerer fragte: „Was passiert eigentlich, wenn wir das Ziel nicht erreichen?“ Andreas Kleebauer antwortete: „Wenn wir das Datum nicht halten, wird es uns nicht das Genick brechen.“ In Absprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde aber sei das Jahr 2023 realistisch, auch wenn es „ein sportliches und ambitioniertes Ziel ist“, so Kleebauer. Hierfür müssten allerdings nun mal Gebühren erhöht und bei Zuschüssen, beispielsweise für Vereine, ein dicker Rotstift angesetzt werden. Damit die Marktgemeinde ab 2023 wieder finanziell leistungsfähig ist, auch für freiwillige Leistungen. Denn: „Nice-to-have-Dinge können wir 2020 und 2021 keine machen“, so der Kämmerer. Alle Maßnahmen, die bereits begonnen worden sind, würden aber fortgesetzt.

Der Haushalt für 2020 ist bereits vom Marktgemeinderat genehmigt.