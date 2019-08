Damm soll Hennigbach bändigen

Hochwasserschutz in und rund um Markt Schwaben. Jetzt haben die Planer das Wort.

Markt Schwaben –Um den Hennigbach im Ortskern ein für alle Mal zu bändigen, ist ein Hochwasserschutz erforderlich, der zentrale und dezentrale Rückhalteräume beinhaltet. Eingriffe am Gigginger Bach sind dazu erforderlich, auch wurde in der Vergangenheit immer von Maßnahme im Bereich am Roßacker gesprochen. Last not least die Veränderungen und Sanierungen des Bachbetts im unmittelbaren Ortsbereich (wir berichteten bereits). Eine ganz wesentliche Rolle spielt aber eine Maßnahme im so genannten Einbergfeld weit draußen zwischen Markt Schwaben und Anzing nahe der Bahnlinie. Hier erhofft man sich, durch ein Dammbauwerk eine Rückhaltemöglichkeit in einer Größenordnung von über 200 000 Kubikmeter schaffen zu können. Experten sagen, dass ohne das Einbergfeld ein Schutz im Schwabener Zentrum nicht bewerkstelligt werden kann. Wie genau das einmal aussehen wird, was baulich geschaffen werden muss, um genau diese Ziele im Einbergfeld zu erreichen, stellte das Ingenieurbüro Schlegel aus München nun dem Marktgemeinderat vor (siehe auch nebenstehende Animation).

Einbergfeld spielt eine zentrale Rolle

Was ist bisher passiert und was ist der Stand der Dinge im Moment? Schon 2015 wurden vorkommende Biotoptypen sowie ausgewählte Tierarten untersucht. Ergänzende Bestandsaufnahmen erfolgten 2017. Alle umweltrelevanten Daten wurden eingepflegt in einen Wertpunktekatalog, aus dem man schließlich ablesen kann, welchen Ausgleichsbedarf es gibt. Wichtig für die Planer: Der massive Eingriff kann nach den strengen Regeln entsprechender bayerischer Verordnungen ausgeglichen werden, wobei die Umsetzung ortsnah und extern stattfinden soll.

Auch artenschutzrechtliche Aspekte seien berücksichtigt worden, betonten Fachleute in einem ausführlichen Sachvortrag im Gemeinderat. Im Gebiet seien insbesondere Rebhuhn und Biber angetroffen worden. Außerdem 15 Fledermausarten wie Bechsteinfledermaus, Graues Langohr, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Nordfledermaus, Zweifarbfledermaus. Und Vogelarten wie Feldlerche, Mauersegler, Kiebitz, Feldschwirl, Feldsperling oder Rauchschwalbe. Mit Heckenpflanzungen, Brachflächen, Blühstreifen und Nistkästen will man hier u.a. den geplanten Eingriff in die Lebensräume der Tiere artenschutzrechtlich kompensieren.

Grundstückverhandlungen für Dammbauwerk laufen bereits

Was das geplante Dammbauwerk und die Rückhaltebereiche angeht, laufen die erforderlichen Grundstücksverhandlungen gerade, hieß es. Zutrittsberechtigungen für dringend erforderliche Baugrunderkundungen stehen noch aus und werden heuer im Herbst erfolgen. Wegen des Umfangs des Eingriffs ist ein ebenso umfängliches Planfeststellungsverfahren erforderlich.

Gerhard Würzberg vom Büro Schlegel erläuterte, dass mit einem Baubeginn im Sommer 2021 zu rechnen sei. Die Bauzeit für die Maßnahme Einbergfeld wird auf sechs bis acht Monate geschätzt.