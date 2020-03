Einbruchswochenende in Markt Schwaben

Ein Friseurgeschäft, ein Nagelstudio und ein Kindergarten waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern in Markt Schwaben. In allen drei Fällen kam der Täter durchs Fenster.

Markt Schwaben – Die Polizeiinspektion Poing meldet vom vergangenen Wochenende drei Einbrüche in Markt Schwaben. Zwei davon geschahen in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, der Tatzeitraum des dritten Einbruchs wird auf Sonntag, 18.45 Uhr, bis Montag, 7 Uhr eingegrenzt. Hier traf es den katholischen Kindergarten St. Nikolaus in der Webergasse. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster des Büroraumes auf und stieg ins Gebäude. Dort versuchte er laut Polizei den Tresor zu öffnen, was ihm aber nicht gelang. Gestohlen hat der Unbekannte nichts. Beim Verlassen des Kindergartens löste er einen leisen akustischen Alarm aus, der aber offensichtlich von niemandem gehört wurde, so die Polizei. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Markt Schwaben: Schränke und Schubladen durchwühlt

In den beiden anderen Fällen hatte ein Einbrecher (ob es derselbe war, ist unbekannt) jeweils ein Fenster aufgedrückt. Tatorte waren ein Friseurgeschäft in der Bahnhofsallee und ein Nagelstudio im Habererweg. Im Friseurladen wurden im Keller in der Umkleide die Spinde geöffnet, allerdings nichts gestohlen. Im Nagelstudio öffnete und durchwühlte der Täter alle Schränke und Schubladen. Entwendet worden ist ein Tablett, welches auf dem Schreibtisch gelegen hatte. Die Polizeiinspektion Poing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich der drei Einrichtungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

Erst vor wenigen Tagen ist auch in Poing eingebrochen worden, in eine Wohnung.