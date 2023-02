Mann schon ein Jahr als Brandstifter verdächtig: Behörde schweigt

Von: Josef Ametsbichler

Total zerstört hat das Feuer den türkischen Supermarkt im Erdgeschoss des Markt Schwabener Geschäftshauses mitten im Ort. Der Brandstiftung verdächtigt wird der Besitzer. Seit über einem Jahr. © Thomas Gaulke

Im Fall der vermuteten Brandstiftung in einem Wohn- und Geschäftshaus in Markt Schwaben gilt ein Ladenbesitzer nun schon ein Jahr als Tatverdächtiger - eine Anklage gibt es immer noch nicht.

Markt Schwaben – Die Ermittlungen zu der vermuteten Brandstiftung in Markt Schwaben sind nach über einem Jahr weiter eine Hängepartie für den Ort und den Beschuldigten. In der Nacht zum 23. Januar 2022 hatte ein Großbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude direkt am Marktplatz einen gewaltigen Sachschaden verursacht. Bis heute ist das Gebäude eine Ruine.

Überraschend schnell präsentierte die Polizei dann am 7. Februar, also vor fast genau einem Jahr, einen Tatverdächtigen. Mit dem „34-jährigen türkischen Staatsangehörigen“, so die Formulierung der Beamten damals, war für jeden Ortskundigen klar der Betreiber des „Süpermarket“ im Erdgeschoss gemeint – dem türkischen Lebensmittelladen, in dem der Brand ausgebrochen war. Doch zu einer Festnahme oder Anklageerhebung kam es in der Folge bisher nicht.

Behörde erklärt, dass komplexe Ermittlungen lange dauern

Dass gegen ihn ermittelt wird, bestritt der Verdächtigte nie. Gökhan K. weist aber von sich, dass er den Brand gelegt haben soll. Die Ermittler wiederum halten an dem Vorwurf fest. Das ist das einzige Konkrete, was sie auf wiederholte Nachfrage durch die EZ-Redaktion antworten.

Zum „Jahrtag“ der Anschuldigung wird die Pressestelle der zuständigen Staatsanwaltschaft München II zumindest etwas ausführlicher in ihrer Schmallippigkeit. „Es sei keineswegs ungewöhnlich, dass komplexe Ermittlungsverfahren, zu denen Brandsachen häufig gehörten, länger dauerten, etwa wegen angeforderter Gutachten. „Im Interesse aller Beteiligten werden die Ermittlungen gründlich und intensiv geführt“, so ein Sprecher. Weitere Auskünfte gebe man zu laufenden Verfahrens nicht. Auch Gökhan K. sagt, dass sein Anwalt nichts Neues wisse. K. bleibt im Schwebezustand zwischen Beschuldigung und Unschuldsvermutung.

