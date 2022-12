„Büroversehen“ bei Vermisstenfall: Polizei meldet Leichen-Fund monatelang nicht

Von: Josef Ametsbichler

Monatelang galt Roland S. aus Markt Schwaben als vermisst. Den Fund seiner Leiche am 4. Oktober meldete die Polizei nicht - wegen eines „Bürofehlers“. © Polizei/Unkenntlichmachung: merkur.de

Ein seit Sommer vermisster 69-Jähriger aus Markt Schwaben ist tot. Der öffentliche Vermissten-Aufruf blieb trotz des Leichenfunds monatelang bestehen.

Update, Freitag, 9. Dezember: Der seit Juni 2022 vermisste Roland S. aus Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) ist tot. Wie die Polizei erst jetzt auf eine Nachfrage der Redaktion hin mitteilte, wurde bereits am 4. Oktober ein Leichnam aus dem Isarkanal bei Finsing (Kreis Erding) geborgen. Der Tote sei als der 69-Jährige Vermisste identifiziert worden. „Aufgrund eines Büroversehens wurde es in der Folge versäumt, die Fahndung zu widerrufen bzw. zu löschen“, teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt weiter mit. Damit ist das leider traurige Ende der Vermisstensuche über zwei Monate nach dem Ende der polizeilichen Ermittlungen auch öffentlich bekannt. Die Redaktion hat Roland S. daher nun in diesem Artikel anonymisiert.

Update, Montag, 4. Juli, 16.15 Uhr: Die Ehefrau des vermissten Roland S* fand das Rad ihres Mannes im Markt Schwabener Gewerbegebiet Burgerfeld. Wie die Polizeiinspektion Poing nun mitteilte, startete die Polizei deshalb zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Aschheim und Garching/Hochbrück dort eine Suchaktion mit Spürhunden.

Gemeinsam suchten die Einsatzkräfte am vergangenen Freitagnachmittag ab 15 Uhr bis in den Abend hinein. Dabei waren zuerst drei Maintrailer-Hundeführer von der Geltinger Straße in Richtung Schwabener Au bis zur Flughafentagente unterwegs. „Da alle Hunde unabhängig voneinander eine Witterung aufnahmen, wurden weitere Hunde der Feuerwehr eingesetzt, sodass zuletzt insgesamt 13 Hundeführer mit ihren Suchhunden in einem bestimmten Gebiet unterwegs waren und eine Gesamtbesatzung der Feuerwehr von 21 Mann eingesetzt war“, so die Polizei.

Hundeführerin landet bei Suche im Krankenhaus

Eine weibliche Einsatzkraft mit dem Hund wurde hierbei von Erdwespen angegriffen und so stark zerstochen, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und der Hund tierärztlich behandelt werden musste. Am Abend wurde die Suchaktion bedauerlicherweise ohne Ergebnis eingestellt.

Auch die Suchaktion am Samstagnachmittag, bei der ein Polizist mit Leichenspürhund das Waldstück nochmals absuchte, blieb erfolglos. Ob eine weitere Suchaktion mit Hunden gestartet wird, werde laut Poinger Polizei derzeit geprüft.

Markt Schwabener vermisst

Erstmeldung, 30. Juni: Markt Schwaben - Dringend bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Roland S. (69) aus Markt Schwaben. Wie die zuständige Poinger Inspektion berichtet, ist der Mann seit Montag, 27. Juni, verschwunden.

Der Rentner verließ nach Angaben der Ermittler gegen 09.30 Uhr sein Haus mit seinem schwarz-weißen Fahrrad. Zuletzt wurde er etwa 15 Minuten später nochmals in der Geltinger Straße auf Höhe eines dortigen Biomarktes gesehen. Allerdings ohne sein Fahrrad. Seitdem verliert sich seine Spur.

Beschreibung des Vermissten - Bitte um Zeugenhinweise

Roland S. ist 188 cm groß, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille, so die Beamten weiter. Er hatte neben dem Fahrrad eine blaue Stofftasche dabei. Hinweise auf seinen Verbleib nimmt die PI Poing unter der Telefonnummer 08121/99170 auf.

