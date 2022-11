Premieren und alte Klassiker bei 20. Filmabend am Franz-Marc-Gymnasium

Von: Friedbert Holz

Rappelvoll war die Aula des Franz-Marc-Gymnasiums am Jubilläums-Filmabend. © Dziemballa

Trickfilme und Kurzfilme, lustig wie spannend: Bei einem Blick in die eigene Historie der Jubiläums-Gruppe in der voll besetzten Schulaula war mal wieder alles dabei.

Markt Schwaben – Es muss schon ein besonderer Tag sein, wenn Rektor Peter Popp mit einem silbrig glänzenden „Happy-Birthay“-Luftballon die Aula seiner Schule betritt. Tatsächlich gab’s etwas zu feiern im Franz-Marc-Gymnasium: Schüler, Eltern, Lehrer und sogar einige Ehemalige hatten sich zur großen Jubiläumsveranstaltung getroffen, zum mittlerweile 20. Filmabend. Dabei moderierte Kunstlehrer und Filmgruppenleiter Peter Rohmfeld zwölf ausgesuchte Filme, drei ganz neue Produktionen ebenso wie Gastbeiträge und natürlich die Anfangswerke der bewegten Bilder.

Der engagierte Lehrer durfte sich freuen über voll besetzte Stuhlreihen in der Schulaula, alle hin gerichtet auf die mittig postierte Leinwand, darunter zwei allseits bekannte Sofas – zum Austausch mit jugendlichen Schauspielern, Regisseuren sowie Experten aus der professionellen Filmbranche.

Erstes Werk 2002: „Flotter Käfer gesucht“

Auf der berühmten Couch tummelten sich die Akteure und sprachen über Filmarbeiten. © Dziemballa

Schulleiter Popp, der bei einem Streifen selbst mitmachen durfte und früher, wie er berichtete, auch schon mal von Hollywood geträumt hatte, empfand die Dreharbeiten doch sehr anstrengend: „Da bleib’ ich lieber Lehrer.“

Als erster kurzer Streifen flimmerte „Flotter Käfer gesucht“ über die Bühne, das Erstlingswerk der Filmgruppe von 2002. Mit noch einfachen Mitteln hatten die Jugendlichen damals einen Trickfilm produziert, den Versuch eines Käfers, beim Heirats-Institut eine attraktive Partnerin zu finden. Als ihm keine Kandidatin gefällt, entscheidet er sich für die Leiterin der Agentur.

Gewissensbisse und Autisten als schwierige Themen

Während es hier viel zu lachen gab, zeigte die ganz neu gedrehte Dokumentation „Herr Sensbach“ von Florian Behnke und Felix Schlögl eher den Ernst des Lebens: In Interview-Form schildert ein Rentner, der als Koch durch die Welt reiste, aber eigentlich Kampfjet-Pilot werden wollte, Stationen seiner Karriere. Zum Nachdenken regte der Gastbeitrag des Gymnasiums Dorfen (Landkreis Erding) an. Unter dem Titel „Falsche Entscheidung“ hatte die dortige Filmgruppe dargestellt, welche Gewissensbisse ein junger Mann erleidet, der eine Unterschrift gefälscht hat und am Ende noch glimpflich davon kommt.

Von verschmähter Liebe handelte „Anja gesucht“, ein Kurzfilm von 2008, der Zwei-Minüter „V wie freundlich“ wagte einen kurzen Blick in die ganz eigene Welt eines jungen Autisten.

Workshop-Leiter selbst ehemalige Schüler

Die Welt des eigenen Gymnasiums, das 2023 sein 50-Jahre-Jubiläum feiert, wollen Jugendliche in einem Film darstellen, der zu diesem Anlass fertig sein soll und derzeit noch den Titel „Die drei !!! für Charlie“ trägt. In Anlehnung an die Krimiserie „Drei Engel für Charlie“ versuchen Agentinnen, die Entstehung ihres Bildungsinstituts zu ergründen, bekommen geheime Ansagen dazu aus einem Lautsprecher.

Selbst Rektor Peter Popp ist ganz gespannt, was am Ende dabei herauskommt, war er doch selbst kurz Darsteller in einer Szene. Dass die Mitglieder der Filmgruppe schon ganz gut mit ihren Werken unterwegs sind, bekamen sie unter anderem auch von Workshop-Leitern vermittelt, die längst ihr einstiges Hobby zum Beruf in verschiedenen Positionen gemacht haben.

Rohmfeld hat bereits Pläne für Nachfolgerin

Sie standen an diesem Abend für weiteren Rat und Tat zur Verfügung und machten den Jugendlichen Mut, wie etwa Maya Reichert von doc.education: „Wer hier in der Schule filmen lernt und dabei Feuer für dieses Medium fängt, sollte weitermachen. Traut euch und bewerbt euch, wenn ihr das wollt, meist sind Praktika beim Fernsehen oder auch in anderen Medien-Berufen ein guter Einstieg – und anderswo wird auch nur mit Wasser gekocht.“

Wie es am Franz-Marc-Gymnasium mit der Filmgruppe weiter gehen kann, skizzierte kurz Peter Rohmfeld. Er wolle, immerhin schon seit dem Jahr 2002 dabei, zwar noch ein paar Jahre auf diesem Sektor mit aktiv bleiben, doch er sieht in seiner Lehrerkollegin Anja Preuß bereits eine kompetente Nachfolgerin. „Zudem möchte unsere Schule vom kommenden Jahr an – beginnend ab Klasse fünf – eine Doppelstunde im Lehrplan etablieren, die sich mit Theater und Film in Kombination beschäftigt, dabei sollen auch neue Filmtechniken zum Einsatz kommen.“ Die Begeisterung für das Medium Film jedoch bleibt hoffentlich hoch, damit sich auch weiterhin viele an den gezeigten Werken erfreuen können.

