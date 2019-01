Das Kolping-Hausmeister-Paar

Gertraud und Karl-Heinz Ismair feiern am 24. Januar Diamantene Hochzeit. Bekannt sind sie in Markt Schwaben als jahrzehntelanges Hausmeister-Paar des Kolpinghauses.

Markt Schwaben – Die Kolpingfamilie Markt Schwaben feiert heuer ihren 90. Geburtstag, das Ehepaar Gertraud und Karl-Heinz Ismair am heutigen Donnerstag seinen 60. Hochzeitstag. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Sehr viel. Jahrzehntelang waren Gertraud und Karl-Heinz Ismair das Hausmeisterpaar im Kolpinghaus. Nach dessen Fertigstellung im Jahr 1962 zogen sie in das Haus mit ein – und kümmerten sich als Hobby um das Gebäude, vor allem um den Garten, der in den ersten Jahrzehnten noch viel größer war als jetzt.

+ 1959: Gertraud und Karl-Heinz Ismair haben am 24. Januar vor 60 Jahren in Markt Schwaben geheiratet. © Privat Hauptberuflich war Karl-Heinz Ismair Gärtner bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank (heute: Hypobank) am Tucherpark in München. „Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt Schwiegertochter Bettina Ismair. Der gelernte Maler war immer schon ein leidenschaftlicher Gärtner – das ist er, zusammen mit seiner Frau Gertraud, bis heute. In Markt Schwaben haben die beiden einen Schrebergarten. Dort garteln sie immer noch gerne.

Zum ersten Mal getroffen haben sich die beiden auf dem Münchner Oktoberfest. Gertraud, Jahrgang 1938, war 1955 aus ihrer Heimat bei Regensburg nach Markt Schwaben gekommen. Eine Hausärztin hatte sie als Hausmädchen hierher geholt. Besser gesagt: mitgenommen. Auch die Ärztin stammte aus der Regensburger Gegend. Vier Jahre nach dem ersten Treffen auf der Wiesn haben Gertraud und Karl-Heinz Ismair am 24. Januar 1959 in Markt Schwaben geheiratet. Sie bekamen zwei Kinder (Karlheinz und Martina), im Laufe der Zeit sind vier Enkel (Miriam, Simon, Johannes und Matthias) hinzugekommen.

„Immer gut und respektvoll miteinander umgehen“, nennen die beiden als Geheimnis für 60 Ehejahre, erzählt Sohn Karlheinz Ismair. Heute feiern sie Diamanthochzeit, zuhause in Markt Schwaben (allerdings nicht mehr im Kolpinghaus), das sie nie verlassen haben.

Und wo sie immer noch aktiv sind, zum Beispiel in der Kolpingfamilie: Karl-Heinz Ismair hilft bei der Organisation und Suche nach Zielen für die Seniorenausflüge mit. „Und er ist ein begeisterter Sänger“, sagt Schwiegertochter Bettina Ismair. Seit Jahrzehnten singt Karl-Heinz Ismair im Markt Schwabener Kirchenchor – heute aber werden andere ein Ständchen für ihn und seine Frau Gertraud singen.