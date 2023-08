Markt Schwaben: Bürgermeister erwartet wichtige Weichstellungen für den Ort

Von: Jörg Domke

Die Mittelschule im Habererweg: Auf diesem Areal soll nach dem Abriss einmal ein Sportplatz entstehen. Doch bleibt es dabei? Das ISEK soll Antworten liefern? © jödo

Bürgermeister Stolze erwartet in absehbarer Zeit wichtige Weichenstellungen für den Ort. Zum einen geht es um die Schulen im Ort, zum anderen um das Hallenbad.

Markt Schwaben – Ziel war einmal, dass zu Beginn des neuen Schuljahres der Umzug der Grafen-von-Sempt-Mittel- und der Schwabener Grundschule ins neue Schulzentrum erfolgen sollte. Das ist so nicht mehr zu halten, wie man inzwischen längst weiß. Im Rathaus geht man jetzt davon aus, dass das irgendwann zwischen den Herbst- und Winterferien erfolgen kann. Bei zwei Gewerken habe es noch Probleme gegeben, so Bürgermeister Michael Stolze auf Anfrage der EZ. Einen verbindlichen Zeitrahmen, so der Verwaltungschef, könne er erst ab dem 8. September nennen. Ziel sei es in jedem Fall, dass beide Schulen zeitgleich umziehen. Und dass die Schülerinnen und Schüler nicht in eine Baustelle umsiedeln müssen.

Sicher ist gegenwärtig nur, dass sich die Schülerzahlen im Vergleich zum alten Schuljahr kaum verändern werden. Rainer Elfinger, Hauptschulrektor, geht von einem leichten Rückgang aus. In der Grundschule wird es dem Vernehmen nach einen leichten Anstieg geben. In der Summe werden sich die Klassenzahlen, so Stolze, nicht ändern.

Weitere Fragen mit Umzug verbunden

Spätestens mit besagtem Umzug aber sind bekanntlich weitere Fragen verbunden. Was etwa passiert mit der dann leer stehenden Grundschule? Was mit dem Hallenbad? Zum Stichwort Hallenbad verweist Stolze auf eine Planungswerkstatt, die die Bürger in weitere Entscheidungsprozesse integrieren soll. Anfang/Mitte November wäre ein möglicher Termin dafür. Was die Grundschule angeht, seien Experten dran. Stolze weiß, dass diese Bemerkung eher floskelhaft wirkt, verweist aber darauf, dass das bestehende Gebäude in der Herzog-Ludwig-Straße leider einen großen architektonischen Makel besitze; nämlich viel umbauten Raum mit relativ wenig Nutzfläche. Für ihn persönlich sei einmal vorstellbar, dass das Grundschul-/und Hallenbad-Areal als potenzielles Neubaugebiet zu Wohnzwecken genutzt werden könnte. Auch eine Kombination aus Wohnungsbau und neuem Hallenbad wäre grundsätzlich vorstellbar. Dazu müsse man auch einmal offen darüber sprechen, wie schnell und wohin Markt Schwaben noch wachsen wolle. Maximale Zielgröße ist laut Bürgermeister eine Einwohnerzahl von 15500. Derzeit gibt es rund 14000 Schwabener.

Viel umbauter Raum, aber relativ wenig Nutzfläche: Die Schwabener Grundschule steht demnächst leer. © Dziemballa

Aber es tut sich noch ein weiteres Handlungsfeld auf. Die Planungen für den Bereich zwischen Habererweg und Herzog-Ludwig-Straße sehen eigentlich für den Teilbereich, auf dem sich die jetzige Mittelschule befindet, einen Sportplatz vor. Stolze hatte zuletzt kein Hehl daraus gemacht, dass ihm eine solche Nutzung in so zentrumsnaher Lage nicht wirklich behagt. Runde 8000 Quadratmeter sollte man anders nutzen als als Rasenspielfeld, so sein Credo. Michael Stolze zur Heimatzeitung: „Wir müssen schauen, dass wir tun, was der Bevölkerung guttut“. Und das wäre aus seiner Sicht – mit großer Priorität – die Schaffung von neuem, möglichst zugleich auch gut bezahlbarem Wohnraum.

Wohnbaunutzung für den Vermögenshaushalt

Mit einer Wohnbaunutzung an der Ecke Habererweg/Rektor-Biermaier-Straße/Gerstlacher Weg tue man außerdem auch etwas für den Vermögenshaushalt, so der Rathauschef weiter. Stolze warnt indes vor Schnellschüssen. Alle angesprochenen Maßnahmen seien sinnvoll zu koordinieren. Deshalb gebe es das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), von dem man sich im Rathaus und im Marktgemeinderat alsbald entsprechende Entscheidungshilfen erhofft. Am Ende des ISEK-Prozesses werde es laut Bürgermeister so etwas wie eine Sanierungssatzung geben, die weite Bereiche der Marktgemeinde abdeckt. Dazu werde nach seinem Dafürhalten auch das Sportzentrum gehören, das inzwischen auch schon 30 Jahre alt ist.

Internet: https://www.markt-schwaben.de/isek

