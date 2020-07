Markt Schwabener Hallenbad ab Montag wieder offen

Das Markt Schwabener Hallenbad öffnet wieder. Ab Montag, 27. Juli, startet der Schwimmbetrieb - mit klaren Regeln.

Markt Schwaben –Die jährlichen Sommerrevisionsarbeiten im Hallenbad und in der Sauna sind abgeschlossen, so dass die Gemeinde das Hallenbad und die Sauna wie geplant und auch schon berichtet zum heutigen 27. Juli wieder öffnen kann. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben aufgrund der bestehenden Infektionsgefahr durch Covid-19. Die Gemeinde bittet ausdrücklich darum, Hallenbad und Sauna nur bei gutem Gesundheitszustand zu besuchen sowie die Nies- und Hustetikette und einen Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen Gästen im Innen- sowie Außenbereich einzuhalten. Die Abstände im Zugangs-, Empfangs- sowie Wartebereich sind deutlich gekennzeichnet. Eine Maskenpflicht besteht nur vom Parkplatz, durch den Empfangs- und Kassenbereich bis hin in die Umkleiden.

Strenge Corona-Regeln

Die Mund-Nasen-Bedeckung gilt für alle Personen ab sechs Jahren. In der gesamten Einrichtung stehen eine Vielzahl an Händedesinfektionsstationen zur Verfügung. Das Hygienekonzept können Interessierte im Hallenbad einsehen und auf der Webseite nachlesen: www.markt-schwaben.de/hallenbad.

Die angepassten täglichen Öffnungszeiten lauten wie folgt: Montag bis Freitag 13 bis 21 Uhr (Öffentlichkeit); Samstag und Sonntag 9 bis 14 Uhr (Öffentlichkeit), und Samstag und Sonntag 14 bis 18.30 Uhr (Vereine).

Maximal 39 Personen werden eingelassen

Unter anderem gemäß gesetzlicher Vorgaben muss die Besucherzahl begrenzt werden. Die Maximalzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste beschränkt sich im Betrieb auf insgesamt 39 Personen. Die Spinde werden im Badebereich auf 28 und im Saunabereich auf elf Gäste beschränkt. Der Einlass von Kindern unter zwölf Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen erlaubt.

Registrierung geht auch online

Der Einlass erfolgt ausschließlich durch Kontrolle im Eingangsbereich. Die Besucherzahl wird per Einlassregelung durch den Kassenautomaten gesteuert. Jeder Besucher ist verpflichtet, ein Kontaktformular auszufüllen und sich mit einem Ausweisdokument mit Lichtbild auszuweisen (auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren). Ein Formular pro Haushalt genügt. Die Gemeinde bittet um Verständnis, dass sie einen Einlass nur so gewähren kann. Das Besucherformular kann man bereits vor einem Besuch online über die Webseite aufrufen und ausfüllen: www.markt-schwaben.de/hallenbad. Weiter heißt es: „Bitte bringen Sie das Formular mit zum Hallenbad und geben es unterschrieben am Einlass ab. Alternativ erhalten Sie den Vordruck auch direkt beim Einlass. Wir bitten zu beachten, dass keine Vorabreservierungen vorgenommen werden.“