Markt Schwaben hat für jedes Kind einen Betreuungsplatz

Von: Armin Rösl

Die Marktgemeinde Markt Schwaben hat für jedes Kind im Betreuungsjahr 2023/24 einen Betreuungsplatz - sei es in Krippe, Kindergarten oder Hort. Das teilte das Rathaus jetzt mit.

Markt Schwaben – Angela Freise, Leiterin der Abteilung Bürger und Soziales im Rathaus Markt Schwaben, verkündete in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates in Sachen Kinderbetreuung für das Betreuungsjahr 2023/24 gute Nachrichten: Nach aktuellem Anmeldestand stehe für alle Krippen- und Kindergartenkinder in Markt Schwaben ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Im Bereich Kindergarten seien sogar noch Plätze frei. Weitere gute Nachricht: Alle Kinder, die für den Hort nach der Schule angemeldet sind, erhalten ebenfalls einen Platz. Und „in der Mittagsbetreuung haben wir noch Kapazitäten Kinder aufzunehmen“.



Markt Schwaben: Hort- in Kindergartengruppe umwandeln

Freise berichtete über einige Einzelheiten fürs kommende Betreuungsjahr ab September. So seien für das Kinderhaus Kinderland lediglich zwei Kinder für die Hortgruppe angemeldet gewesen, für den Kindergarten aber 22 Mädchen und Buben. Deshalb sei bei der Regierung von Oberbayern die Umwandlung der Hort- in eine Kindergartengruppe für ein weiteres Jahr beantragt worden. Die Antwort steht laut Angela Freise noch aus. Fällt diese positiv aus, verfügt das Kinderhaus Kinderland über vier Kindergartengruppen.

Wie die Abteilungsleiterin weiter berichtete, umfasse in Markt Schwaben der Jahrgang, der heuer in den Kindergarten kommt, 140 Kinder. Jener, der in die Schule kommt, habe 133 Kinder. „Nach dem Abgleich der Kindergartenplätze sind noch circa 15 Plätze belegbar“, so Freise. Aktuell stehe hierfür auch das Personal zur Verfügung. Die angemeldeten Krippenkinder entsprächen der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze.

