Junge Künstlerin: „Ein Museumsjob, das wäre cool.“

Von: Jörg Domke

Margarete Seydel vor dem Fenster der Offenen Behindertenarbeit (OBA) in der Herzog-Ludwig-Straße in Markt Schwaben. © kn

„Der Körper sollte für sich sprechen“: Das sagt Margarete Seydel (23) über ihre Akt-Bilder. Sie will Kunst zu ihrem Beruf machen.

Markt Schwaben - Am Haus der Offenen Behindertenarbeit (OBA) in der Herzog-Ludwig-Straße herrscht durchaus schon mal reges Treiben. Immer wieder gehen dort jedenfalls Passanten vorbei. Es gibt einsamere Orte im Zentrum. Eine gewiss nicht schlechte „Location“ ist das hier jedenfalls zum Zeigen von Kunst im Rahmen der laufenden Kunstpfad-Aktion, die noch bis Mitte April andauern wird.

Großes Fenster mit Einblicken

Eines der großen Fenster der OBA steht gegenwärtig Margarete Seydel zur Verfügung. Bei der Dekoration des Schaufensters mit ihren Werken war die junge Schwabenerin noch persönlich dabei. Inzwischen hat sie jedoch nur wenig Gelegenheiten, um mal an ihrem Ausstellungsfenster vorbeizukommen. Die 23-Jährige studiert in Regensburg.

Abifach am Gymnasium: Kunst

Eigentlich ist es schon ihr zweites Studium. 2022 schloss sie einen Bachelor-Gang „Bildende Kunst und ästhetische Erziehung“ bereits erfolgreich ab. In der alten Donaustadt geht es jetzt um den Master in „Kunstgeschichte“ mit Schwerpunkt Museumspädagogik. Was wegweisend sein könnte für den später einmal angestrebten Traumberuf: Nämlich arbeiten in einem möglichst großen Museum, wie Margarete Seydel am EZ-Telefon erzählt. Ihre Affinität zu allem, was mit Kunst zu tun hat, besitzt die junge Studentin mindestens schon seit der Zeit, als sie am Franz-Marc-Gymnasium in Abitur ablegte. Das war 2017. Abifach? Kunst selbstverständlich.

Mutter macht auf Kunstpfad aufmerksam

Dass sie jetzt beim Kunstpfad mit von der Partie ist, hat ein wenig auch mit ihrer Mutter zu tun, die sie auf die zweite Auflage des Kunstpfads im Markt Schwaben aufmerksam machte.

Eine Blickfang: Inspiriert wurde die Arbeit der jungen Markt Schwabener Studentin von Georg Büchners Woyzeck. Für die einstige Schülerin am Franz-Marc-Gymnasiums ein Versuch, im Akt nicht nur den schönen, idealen Körper eines Menschen zu zeichnen, sondern das Ausgemergelte, das Kränkliche zum Ausdruck zu bringen. © kn

Inspiziert durch Woyzeck

Was bei der OBA zu sehen ist, sind im Wesentlichen drei großformatige Kohlezeichnungen, männliche Akte, bei denen sich die Künstlerin vorwiegend auf den Oberkörper konzentrierte. Die Werke sind im Rahmen eines Seminars an der Universität entstanden. Inspiriert unter anderem von der berühmten Literatur Georg Büchners, der in seinem „Woyzeck“ einen jungen Mann, den Woyzeck, erschaffen hat als einen vom Soldatendasein ausgemergelten Menschen, der nicht nur der Willkür seiner Vorgesetzten ausgesetzt ist, sondern auch noch ertragen muss, dass ihn seine Freundin betrügt.

Besondere Herausforderung

Die besondere Herausforderung an den gegenwärtig ausgestellten Arbeiten habe darin bestanden, nicht den reinen, den schönen, den ästhetischen und makellosen Körper zu zeichnen, sondern den nach Büchners Woyzeck ausgemergelten Menschen mit durchaus auch kränklichen Zügen. „Der Körper sollte für sich sprechen“, sagt die Studentin. Und fügt ganz vorsichtig noch einen Satz hinzu, der aber ganz und gar nicht überheblich rüberkommen soll: „Anatomisch richtig zu zeichnen ist für einen Geübten nicht ganz so schwierig“.

Selbstporträt als Melancholia

Auch zwei Tusche-Lasuren stammen aus ihrem Fundus. Darunter ein Selbstporträt als Melancholia aus dem Jahr 2021. Dieses Bild ist eine sogenannte Tuschelasur. Dabei wird Tusche mit Wasser verdünnt und in nicht deckenden Schichten übereinander auf das Papier aufgetragen, wobei jede weitere Schicht die Stelle verdunkelt. Eine fünfte Ausstellungsarbeit befasst sich mit Drucktechniken.

Selbstporträt: Eine Lasur. Dabei wird Tusche mit Wasser verdünnt und in nicht deckenden Schichten übereinander auf das Papier aufgetragen, wobei jede weitere Schicht die Stelle verdunkelt. © kn

Aktionstag geplant

Seit 12. Februar und noch bis zum 16. April können Interessierte Kunst in Markt Schwaben bestaunen. Über 29 Stationen gibt es auf einem kurzweiligen Pfad durch den Ort Werke von 39 Künstlerinnen und Künstlern in drei Gruppen zu sehen. Neben Malerei und Fotografie sind neue Kunstgattungen wie Stringart, Gobelinstickerei, Makramee und ein eigenes „Wegbier“ (Braukunst) vertreten. Die Idee dahinter: Markt Schwaben bunter machen, Kunst allen kostenfrei zugänglich machen, Künstlerinnen und Künstler zusammenzu bringen, Ausstellungsfläche zu ermöglichen, eine Plattform zu bieten, inspirieren, animieren, Leidenschaften aufleben lassen, Am 18. März folgt ein Aktionstag.

