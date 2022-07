Kleidung für 60 000 Euro gestohlen: Polizei schnappt Einbrecher

Diebesgut aus einem Klamottenladen in Österreich im Wert von etwa 60 000 Euro.

Weiterer Verdächtiger flüchtig

Bei einer Verkehrskontrolle schnappte die Polizei einen Dieb in Markt Schwaben. Der Verbrecher hatte am Tag zuvor ein Geschäft in Österreich ausgeräumt.

Markt Schwaben – Den richtigen Riecher hatten die Erdinger Fahnder bei einer Verkehrskontrolle am Markt Schwabener Ortsende. Als die zivilen Beamten am Dienstagabend die zwei Insassen eines Autos mit auswärtigem Kennzeichen überprüfen wollten, brausten die beiden davon – denn sie hatten ordentlich Diebesgut geladen.

Die Polizei fand das Auto samt Fahrer kurze Zeit später im Grünstreifen eines Innenhofs einer Firma in Markt Schwaben. Der Beifahrer war geflüchtet. In dem Fahrzeug fanden die Beamten vier große Plastiktaschen, gefüllt mit Markenklamotten samt Originaletiketten.

Besitzer bekommt Ware bald zurück

Wie die Poinger Polizei herausfand, stammte die Ware aus einem Modegeschäft in Egg/Vorarlberg in Österreich, wo in der vorigen Nacht eingebrochen worden war. Dort hatten die Diebe Ware im Verkaufswert von rund 60 000 Euro entwendet.

Der Fahrer, ein 42-jähriger Kroate, wurde in die JVA Stadelheim eingeliefert und wird demnächst den österreichischen Behörden überstellt, nach dem Beifahrer wird weiter gefahndet. „Der Ladenbesitzer ist überglücklich“, berichtet die Poinger Polizei und fügt hinzu: „Somit ist sein Sommergeschäft nicht in Gefahr.“ Eine Rückführung der Ware wird nach Freigabe durch die österreichische Staatsanwaltschaft veranlasst.

