Markt Schwaben macht das Licht aus: Rathaus wird nachts nicht mehr beleuchtet

Von: Armin Rösl

Ab 22 Uhr werden der Parkplatz am Rathaus und das Rathaus selbst nicht mehr beleuchtet. © jödo

Ab 22 Uhr ist es künftig dunkel am Rathaus Markt Schwaben: Die Marktgemeinde schaltet nachts die Beleuchtung aus. Das ist nicht die einzige Energiesparmaßnahme.

Markt Schwaben – Der Parkplatz am Markt Schwabener Rathaus liegt in Zukunft ab 22 Uhr im Dunkeln und auch das Rathaus selbst soll nachts nicht mehr beleuchtet werden. Das teilt die Marktgemeinde mit. Dies seien zwei von mehreren Maßnahmen im Energiesparplan für alle Liegenschaften. Des Weiteren seien alle Gebäude der Marktgemeinde auf LED-Nutzung umgerüstet. Und: „Die Wegebeleuchtung orientiert sich automatisch am Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, so dass tatsächlich nur dann beleuchtet wird, wenn das menschliche Auge mehr Licht benötigt.“



Ebenfalls „deutliche Einsparungen“ werde die Umrüstung der Heizanlagen sämtlicher Liegenschaften bringen, die inzwischen abgeschlossen sei. Kämmerer Andreas Kleebauer wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Wir haben uns entschlossen, die Heizanlagen (...) mit Hocheffizienzpumpen auszustatten.“

Aktuell sei die Verwaltung dabei, ein weiteres, großes Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung zu schnüren. Dieses werde zeitnah dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.



Insgesamt würden bei der Beleuchtung Einsparungen von etwa 60 Prozent erwartet, die Hocheffizienzpumpem würden zusätzlich circa 50 Prozent Einsparung erbringen. „Vermutlich ist das noch sehr zurückhaltend berechnet“, meint Bürgermeister Michael Stolze. Er richtet via Pressemitteilung einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: „Wir alle wissen nicht, welche Auswirkungen die Energiekrise noch für uns bereithält. Ich gehe davon aus, dass sich die jetzigen Investitionen innerhalb kürzester Zeit amortisieren werden. Und ich hege die zarte Hoffnung, dass das Beispiel, welches die Marktverwaltung hier bietet, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf fruchtbaren Boden fällt. Jeder Einzelne ist mit dafür verantwortlich, wie wir in Zukunft mit Energie umgehen. Jeder Raum einer Wohnung, der nicht ständig beleuchtet oder auf Wohlfühltemperatur hochgeheizt wird, ist ein kleiner Beitrag für das, was wir nur gemeinsam schultern können: eine Energiewende, die nicht auf Verzicht ausgerichtet ist, sondern auf weniger Verschwendung.“

