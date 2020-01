Maschine brennt: 300.000 Euro Schaden

Zahlreiche Feuerwehren rückten am Freitagvormittag zu einem Brand in Markt Schwaben aus.

In Markt Schwaben

von Armin Rösl schließen

In Markt Schwaben kam es am Freitagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In einer Fabrikhalle brannte eine Maschine.