„Fast wie im Klassenkampf“: Markt Schwaben ringt um soziale Bodennutzung

Neubaugebiet wie diese wird man in Markt Schwaben nicht mehr entwickeln können, dafür ist die Gemeinde im Landkreisnorden einfach flächenmäßig viel zu klein. Aber wie geht man mit der Bodennutzung auf kommunaler Ebene grundsätzlich um? Und wie macht man sie so sozial wie möglich?

Rege Diskussion um sozialgerechte Bodennutzung

Nicht einigen konnte man sich im Marktgemeinderat auf eine Regelung, Bodennutzung sozial gerechter zu machen. Ergo: Es bleibt vorerst alles so wie immer.

Markt Schwaben – Flächenmäßig die kleinste Kommune im Landkreis Ebersberg zu sein, sagt Bürgermeister Michael Stolze, sei für ihn irgendwie Fluch und Segen zugleich. Fluch aber deshalb, weil es für die Entwicklung neuer zusammenhängender Baugebiete inzwischen nahezu keinen Platz mehr gibt. Die verbliebenen Möglichkeiten beschränkten sich, so heißt es aus die Verwaltung, nur noch auf wenige Eigentümer.

In der Praxis bedeutet das: Sollten überhaupt größere Maßnahmen durch neues Baurecht erfolgen, könnten schon mal zehn oder mehr Jahre bis zu einem weiteren Entwicklungsschritt ins Land gehen.

SPD verweist auf Artikel 161 in der Bayerischen Verfassung

Die aktuelle Marktlage bei den Zinsen und Baukosten mit gleichzeitigem Stillstand am Wohnungsbaumarkt zeige laut Gemeinde gerade überdeutlich, dass durch ordnungspolitische Eingriffe kaum Einfluss genommen werden könne. Aus diesem Grund mache es laut Stolze gerade wenig Sinn, jetzt eine sogenannte „SoBoN“-Richtlinie in Kraft treten zu lassen.

SoBoN steht für „Sozialgerechte Bodennutzung“. Gemeint ist damit ein Regelwerk innerhalb einer Kommune für den Abschluss städtebaulicher Verträge mit dem Ziel, planungsbedingte Wertsteigerungen von Grundstücken direkt für die Bereitstellung von preiswertem Wohnraum zu nutzen.

Grundsätzliche Überlegungen dieser Art existieren in der Marktgemeinde bereits seit gut zwei Jahren. Vom 12. Juli 2021 datiert ein SPD-Antrag. Sein Inhalt: Erlass einer Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung für Markt Schwaben. Im Prinzip ein guter Weg, wie Stolze jetzt im Marktgemeinderat kommentierte, aber keiner, der für die Marktgemeinde gangbar wäre; mangels potenziellen Baulands.

CSU kontert: Investieren in Neubauten muss weiterhin attraktiv bleiben

Die Leitplanken am Ort sind, was seine Entwicklung angeht, klar: Von derzeit 14500 will man noch bis maximal 15500 Einwohner wachsen. Der dafür benötigte Wohnraum soll in erster Linie aber durch Nachverdichtung entstehen, allenfalls könne es noch um Bebauung an den Rändern gehen.

Der Rat hatte schon im Dezember 2021 damit begonnen, in einem Arbeitskreis das Thema SoBoN zu vertiefen. Doch die Gespräche verliefen so, dass man sich nicht hatte einigen können auf einen Vorschlag für den Gemeinderat. SPD, Grünen und ZMS erwiesen sich zuletzt als Befürworter einer aus Sicht von Grundstückseigentümern und potenziellen Investoren recht streng formulierten Richtlinie. SPD-Chef Manfred Kabisch sagt etwa: „In Markt Schwaben gibt es viele, die kein eigenes Wohnen schaffen können“. SoBoN könne für mehr Fairness und eine gerechtere Aufteilung der verbliebenen Grundstücke beisteuern. Außerdem verpflichte alleine schon die Bayerische Verfassung zu solchen Maßnahmen. Artikel 161 besagt: Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind der Allgemeinheit nutzbar zu machen“. Kabisch: „Das ist doch ziemlich eindeutig“.

Freie Wähler, CSU und FDP sind aber gegen strikte Regeln zur Gewinnabschöpfung. Ihr Argument: Wenn man schon vor Verwirklichung eines Neubauprojekts Gewinne durch mögliche Wertsteigerungen quasi verbindlich abführen müsse, gehe die Motivation derer, die in Wohnungsbau investieren wollen, ganz in den Keller. Man brauche kein neues Bürokratiemonster, sagt CSU-Sprecher Heinrich Schmitt. Und fügt an: Das Letzte, was man jetzt brauche, sei ein sozialer Klassenkampf. Viel eher schaffe man neuen und auch bezahlbaren Wohnraum, indem man bessere Lösung finde bei der Umsetzung von Stellplatzsatzungen. Auch Baunebenkosten seien viel zu hoch. Schmitt: „Es muss für den Investor interessant bleiben, etwa zu bauen“.

Arbeitsgruppe kann keinen Kompromissvorschlag zur Abstimmung vorlegen

Bürgermeister Stolze stellte fest: Alle im Plenum wollen das Gleiche, nämlich möglichst viel günstigen Wohnraum. Nur die Wege dorthin würden wohl sehr unterschiedlich gesehen. Ein von allen Fraktionen getragener Kompromiss aber scheiterte trotz, oder gerade wegen, mehrerer teils namentlicher Abstimmungen im Rat. Der SPD-Antrag wurde jedenfalls ebenso abgeschmettert wie ein im Raume gestandener Kompromissvorschlag der CSU/FDP und der Freien, sodass Stolze am Ende der Debatte lediglich noch konstatieren konnte: Wir haben hier ein komisches Ergebnis vorliegen, aber uns alle sehr viel Zeit genommen und damit signalisiert, dass auf allen Seiten viel Sensibilität im Spiel gewesen sei. Anders gesagt: Der Rat hatte zwar mehrfach abgestimmt, aber nichts entscheiden, womit es vorerst bei dem Stand vor Juli 2021 bleiben wird. Heißt: Baurecht schaffen, wo es noch geht. Und soziale Komponenten einbauen nicht als generelle Forderung, sondern jeweils im Einzelfall über städtebaulicher Verträge.

