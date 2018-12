Schluss nach 17 Jahren

Das Projekt „Offenes Haus“ in Markt Schwaben ist nach 17 Jahren beendet worden. Und doch geht es weiter.

Markt Schwaben – Das „Offene Haus“ als vor 17 Jahren gegründete Elterninitiative ist am Freitag in Markt Schwaben sozusagen beerdigt worden. Unter diesem Begriff hatten über 100 Mütter und Väter an insgesamt 605 Betreuungsnachmittagen rund 200 in Markt Schwaben lebende Kinder aus 39 Nationen zu sich eingeladen, um beim gemeinsamen Spiel, beim Lernen und vor allem in heimeliger Atmosphäre voneinander zu lernen. Nicht gerechnet die vielen Erlebnisse, die es aufgrund privater Aktivitäten auch gab.

Ganz tot ist die Idee, auf diese Weise Begegnungen und Beziehungen zu schaffen, indes nicht. Die Gründerin Bettina Ismair, aber auch Lehrer des Franz-Marc-Gymnasiums betonten bei einer kleinen Feierstunde zum Abschied des Offenen Hauses, dass unter der gleichen Bezeichnung die integrativen Aktivitäten an der Schule fortgesetzt würden. Und zwar so erfolgreich und umfassend, wie fast noch nie. Zurzeit seien es 75 Gymnasiasten der zehnten bis zwölften Jahrgangsstufen sowie P-Seminare der Q 12, die sich nach wie vor und auch weiterhin intensiv um Schülerinnen und Schülern mit so genanntem Migrationshintergrund kümmern. Zumeist kommen diese Jugendlichen aus der örtlichen Mittelschule.

Dieses nach wie vor existierende schulübergreifende Projekt ist im Geiste die Fortsetzung der Idee, die der Elterninitiative 2001 zugrunde lag. Eine Win-Win-Situation, denn nicht nur die von den Gymnasiasten unter die Fittiche genommenen Jugendlichen profitieren von der Kooperation, sondern auch die Oberschüler selber, hieß es gestern am Rande des Empfangs im Foyer des Rathauses. Bei den mitwirkenden Gymnasiasten entwickele sich bei diesem Projekt besonders gut soziale Erfahrung, die man ansonsten an der Schule nicht unbedingt bekommen könne.

Für die Gemeinde sprach 2. Bürgermeister Albert Hones Worte des Dankes. Das Offene Haus, so wie es am Anfang existierte und sich gezielt um Grundschüler kümmerte, sei weit und breit eine einmalige Einrichtung gewesen. Er könne aber verstehen, dass Dauerbelastungen einmal zu viel geworden seien. Die Beteiligten hätten, das könne man nicht leugnen, hätten Integrationsarbeit vom Feinsten geleistet. Die Arbeit der Elterninitiative sollte daher Ansporn sein für alle anderen. In jedem Fall sei das Offene Haus ein Meilenstein in der Geschichte Markt Schwabens, so Hones.

Als Überraschungsgast kam auch MdL Doris Rauscher. Die SPD-Landespolitikerin ist inzwischen Vorsitzende des Sozialausschusses. Sie beglückwünschte Bettina Ismair und die anderen zu deren großen gesellschaftlichen Engagement.

Als Ex-Schulleiter ergriff auch Bernd Romir das Wort. Das Offene Haus habe damals einem verzweifelten Lehrerkollegium an der Schwabener Grundschule sehr geholfen. Die Schule habe mit den damals auf sie zugeflossenen Aufgaben bei der Integration von Schülern quasi ohne Hilfe dagestanden. „Wir mussten Dinge tun, die für uns bis dahin nicht alltäglich waren“, erinnerte sich Romir. Die Initiative aber habe die Zeichen der Zeit erkannt und das getan, was nicht jeder tut; nämlich umgehend gehandelt.

Durchaus kritische Töne stimmte Bettina Ismair an. Die Wirklichkeit in der Arbeitswelt lasse immer weniger Familien die Möglichkeiten, Zeit abzuzweigen, um sich bei Projekten wie dem Offenen Haus einzubringen, sagte sie. Die von ihr gegründete Initiative passe daher wohl einfach nicht mehr in die Zeit. Um so schöner sei es, erleben zu dürfen, dass am örtlichen Gymnasium die Philosophie des offenen Hauses samt offener Herzen weiterlebe.