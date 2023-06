Pfefferspray ins Gesicht: Opfer macht Geheimnis aus Attacke

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Pfefferspray ist an sich ein verbotener Gegenstand. Eingesetzt darf er nur zur Abwehr von Hundeangriffen. © Zoonar/MZV-Archiv

Pefferspray mitten ins Gesicht: Diesen Angriff in Markt Schwaben meldete ein Mann der Polizei Poing. Zu den Details schwieg er sich aus.

Markt Schwaben - Er habe von einem Unbekannten Pfefferspray mitten ins Gesicht bekommen - mit dieser Meldung wandte sich ein 45-Jähriger an die Polizei Poing. Die Reizgas-Attacke habe sich am Samstag, 3. Juni, gegen 23 Uhr vor einem Hochhaus in der Enzensberger Straße 24 in Markt Schwaben zugetragen.

Angriff mit Reizgas in Markt Schwaben: Polizeiinspektion Poing sucht Zeugen

Wie die Polizei weiter berichtet, sei der Täter anschließend geflüchtet. Er sei mit mindestens fünf weiteren Personen unterwegs gewesen. Nun suchen die Beamten Zeugen, telefonische Hinweise sind an die Polizeiinspektion Poing unter Tel. 08121/9917-0 erbeten.

Angriff plausibel, doch das stark alkoholisierte Opfer macht der Polizei Schwierigkeiten

Problematisch nur: Die Beamten haben wenig Greifbares zu Tat und Täter. Zwar habe man dem Opfer die Folgen des Pfeffersprays angesehen, insofern sei die Geschichte plausibel, so ein Inspektionssprecher. Doch sei der ebenfalls polizeibekannte 45-Jährige stark betrunken gewesen und habe sich den aufnehmenden Beamten gegenüber extrem unkooperativ gezeigt.

Was vor dem Übergriff in der Enzensberger Straße geschah, wollen die Beamten herausfinden

So verweigerte das Opfer nicht nur einen Alkoholtest, sondern auch Angaben zur Vorgeschichte des Reizgas-Sprühers in sein Gesicht. Ob es zuvor eine Auseinandersetzung gab - unklar, sagt die Polizei. Auch gibt es keine Täterbeschreibung und keine Angaben zur Fluchtrichtung des unbekannten Angreifers. Wie erwähnt, die Polizei sucht Zeugen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.