Streuner Loukas ist wieder da – dank Polizei

Es ist mitten in der Nacht, die Polizei klingelt. Familie Schäfer öffnet die Tür und kann kaum glauben, wer da im Streifenwagen schläft: ihr Hund Loukas.

Markt Schwaben – Zwei Polizisten stehen vor der Tür, im Streifenwagen liegt ganz gemütlich ein Hund und schläft tief und fest. Das war das Bild, das sich der Familie Schäfer am Burgerfeld in Markt Schwaben in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3 Uhr, geboten hat. Ein Anblick, der Andrea, ihren Mann Andreas sowie Sohn Paul glücklich gemacht hat. Es war ihr Loukas, der da friedlich im Streifenwagen schlief. Jener sechs Jahre alte Labrador-Mischling, der am Abend zuvor durch die offene Gartentür spaziert und nicht mehr wiedergekommen war. „Das war so ein schönes Bild, als die Polizisten da standen und der Hund im Auto schlief“, sagt Andrea Schäfer.

Markt Schwaben: Straßenhund aus Griechenland

Nachdem Loukas (der griechische Name ist bewusst gewählt, da er früher ein Straßenhund in Griechenland war) am Montagabend weg war, haben Andrea, Andreas und Paul Schäfer stundenlang nach ihm gesucht. Zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Keine Spur. „Um etwa halb eins habe ich die Tierrettung angerufen“, erzählt Andrea Schäfer. Die habe ihr unter anderem den Tipp gegeben, den vermissten Hund auch bei der Polizei zu melden – für den Fall, dass jemand Loukas findet und dies der Polizei mitteilt. Also rief Schäfer bei der Polizeiinspektion Poing an. „Der Polizist war total nett und hat gemeint, dass sich der Hund schon wieder finden werde.“

Polizei Poing, Freund und Finder

Irgendwann, erzählt Andrea Schäfer, seien sie, ihr Mann und ihr Sohn ins Bett gegangen, um zu schlafen. Gegen 3 Uhr wurden sie vom Läuten an der Tür geweckt. Kommissar Zufall hatte geholfen: Gegen 2.45 Uhr war einer Streife der Poinger Polizei im Bereich des Bahnhofs Markt Schwaben ein Hund aufgefallen, der sichtlich orientierungslos umher irrte. Es warLoukas, die Beschreibung passte. Im Polizeibericht steht: „Sichtlich müde und geschwächt ließ er sich von den Beamten nach einigen Streicheleinheiten in das Streifenfahrzeug setzen und konnte nur kurze Zeit später wieder an die glücklichen Besitzer übergeben werden.“

Markt Schwaben: Streuner am Bahnhof entdeckt

Andrea Schäfer vermutet, dass Loukas, nachdem er den Garten durch die offen stehende Tür verlassen hatte, seine alten Gewohnheiten als Straßenhund kurz wieder entdeckt hat und herumgestreunert ist. Das habe er bislang nachts noch nie gemacht, seit vier Jahren ist der Mischlingsrüde bei Familie Schäfer. „Vielleicht“, vermutet Andrea Schäfer mit Augenzwinkern, „hat er einen Hauch Freiheit gespürt“. Und sich dabei unter anderem im Dreck gewälzt. Als eine der ersten Maßnahmen am Dienstag stand nämlich ein ausgiebiges Bad auf dem Programm, erzählt Schäfer. Vor lauter Freiheitsgefühl, so vermutet sie, hatte sich „unser Familienhund“, wie sie Loukas nennt, wohl irgendwann verlaufen. Bis ihn die Polizisten bzw. Kommissar Zufall entdeckte.

