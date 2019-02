In Markt Schwaben hat die Polizei fünf Jugendliche (15 bis 18) mit mehreren, mutmaßlich gestohlenen Mercedes-Sternen erwischt.

Markt Schwaben – Taschenlampenschein am Dienstagabend in einem leer stehenden Haus in der Straße Am Fischergries in Markt Schwaben hat eine Anwohnerin veranlasst, die Polizei zu informieren. Als die Streifenbeamten eintrafen, hielten sich fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren unberechtigt im Haus auf. Bei der Überprüfung entdeckten die Polizisten mehrere Mercedessterne sowie eine Jaguar-Galionsfigur. „Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum der angetroffenen Personen“, heißt es im Pressebericht. Die Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl an Kraftfahrzeugen.

Die Polizeiinspektion Poing bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Personen, die vor Kurzem Opfer eines Mercedesstern-Diebstahls geworden sind, sich zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.