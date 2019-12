Unterricht soll im September 2022 starten

59,5 Mio. Euro soll die neue Schule in Markt Schwaben kosten. Jetzt liegen die neuen, überarbeiteten Pläne auf dem Tisch.

Markt Schwaben –Ursprünglich war geplant, in der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstag den Bebauungsplan Nr. 85 als Satzung endgültig zu beschließen. Dabei geht es um das Gebiet zwischen Gerstlacherweg und Habererweg, auf dem demnächst das neue Schulzentrum entstehen soll. Weil es aber zuletzt noch ein paar Änderungen im Bebauungsplanentwurf gab sowie Einwendungen aus der direkten Nachbarschaft (Vorschule), wurde der Satzungsbeschluss nochmals verschoben.

Im Kern ging es um teilweise wirklich marginale Verschiebungen der Baugrenzen in Größenordnungen deutlich unter 30 Zentimeter, um geänderte Wandhöhenbegrenzungen und um die Grünordnung. Dabei wurde im Übrigen auch Forderungen der Kirche Rechnung getragen. Die hatte, wie berichtet, im Sommer darauf hingewiesen, dass die geplante Sporthalle zu nah an die Maria-Hilf-Kapelle rücke und somit die Belange des Denkmalschutzes berührt würden. Nun verschiebt sich die Sporthalle so, dass die Kapelle im Gesamtensemble nicht mehr optisch erdrückt zu werden droht.

Sportplatz kann Lärmbelästigungen verursachen

Auch aus schallschutztechnischer Sicht sind abschließend noch Regelungen zu treffen. Eine in Auftrag gegebene Verträglichkeitsuntersuchung hatte nämlich gezeigt, dass durch die Breitensportnutzung an Werktagen und teilweise auch an Sonn- und Feiertagen Lärmüberschreitungen von dem neuen Sportplatz ausgehen könnten, von denen besonders die Realschule und die benachbarte Kindertagesstätte betroffen wären. Das Fußballspielfeld wird einmal dort platziert werden, wo sich derzeit das Hauptgebäude der Mittelschule befindet.

Nun folgt erst noch mal eine öffentliche Auslegung mit Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - und dann der Satzungsbeschluss. Eine Lösung wird auch noch gesucht, damit die Fluchtwegesituation aus dem alten Schulhaus im Gerstlacherweg optimiert wird. Einigen im Rat rückt der neue Sportplatz zu nah an das Gebäude, in dem sich eine Kindertagesstätte befindet.

Sporthalle rückt von der Kapelle ab

Ungeachtet dessen haben die Planer im Rat eine geänderte, aber nunmehr abgeschlossene Entwurfsplanung vorgelegt, in der eine Verschiebung der Sporthalle um bis zu 3,9 Meter in Richtung Süden möglich gemacht wird. Auf die Baukosten habe das keinen Einfluss, so die Planer. Feuerwehrtechnisch sei die Maßnahme sogar sinnvoll, hieß es. Die Planer stellten zugleich Veränderungen im Raumprogramm der Schulen vor. Betroffen davon in erster Linie Fachräume der künftigen Mittelschule wie die Küche oder die Fachbereiche für Physik, Chemie und Biologie sowie Werken und textile Gestaltung. Die neue Raumplanung passt sich jetzt den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an.

Technische Änderungen wird man auch vornehmen, nachdem das Förderzentrum Hören aus München empfohlen hatte, auf Induktionsschleifen in den Schulräumen zu verzichten und stattdessen hörbehinderten Schülern elektroakustische Hilfen zur Verfügung zu stellen.

Diskussion um Blumentröge

Ungewöhnlich breiten Raum nahm eine Diskussion ein, bei der es um die Frage ging, wie man die künftigen Schüler am besten einbinden kann in die Idee, dass die künftige Fassadenbegrünung von ihnen gepflegt wird.

Auch wenn sich der Satzungsbeschluss nun zeitlich leicht verschiebt, ist die Gesamtmaßnahme noch im Zeitplan, betonte Bürgermeister Georg Hohmann. Demnächst wird man sich intensiv um die Förderanträge kümmern. Mit einem Baubeginn (Erdarbeiten) sei ab Mitte 2020 zu rechnen, so die Projektmanager. Der Start der Rohbauarbeiten wurde auf Anfang 2021 terminiert. Bis Ende 2022 hofft man, dass die Hochbauarbeiten abgeschlossen sein werden. Die beiden Schulen sollen zum 13. September 2022 in Betrieb gehen können.

