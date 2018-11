Auf dem Weg zum „Mehrwerthof“

In Markt Schwaben entsteht ein Wertstoffhof mit völlig neuem Konzept - eine Anlage mit „Mehrwert“

Markt Schwaben – Einen wesentlichen Schritt in die Zukunft hat gestern der Markt Markt Schwaben gemacht – was den Umgang einer Kommune mit dem von ihren Bürgern erzeugten Müll angeht. Symbolisch dafür stand die Grundsteinlegung für den neuen Wertstoff- und Bauhof auf dem Gelände am Erlberg. Bis zum kommenden Herbst wird dort eine neue, kommunale und moderne Entsorgungseinrichtung entstehen, die es in dieser Form weit und breit noch nicht gibt.

Korrekterweise sprach Bürgermeister Georg Hohmann bei seiner Ansprache vor gut 60 geladenen Gästen auch lieber von einem Mehrwert- und Bauhof. In diesem Begriff, so der Rathauschef, komme viel deutlicher zum Ausdruck, was demnächst den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen wird: nämlich ein Zentrum, das auch entsorgt - und zwar den Müll der Markt Schwabener- , aber zugleich gezielt auch einen besonderen Schwerpunkt auf den Aspekt der Wiederverwertung legt. Der Wertstoff- bzw. Mehrwerthof werde, so hieß es, bereits im kommenden Frühjahr fertiggestellt sein. Der neue, integrierte Bauhof soll dann bis spätestens kommenden Herbst folgen.

Um den Wechsel von einer klassischen Abfall- in eine noch neuartige Kreislaufwirtschaft zu schaffen, wie es der Geschäftsführer der am Projekt maßgeblich beteiligten Firma ia GmbH, Werner Bauer, ausdrückte, pflegt die Gemeinde seit einiger Zeit schon einen regen Austausch mit der Hans-Sauer-Stiftung und dem anderwerk, einer Tochter der Arbeiterwohlfahrt in München. Involviert sind auch Münchner Studenten. Das Konzept der neuen Entsorgungseinrichtung geht von der Zielsetzung aus, dass möglichst viel eben nicht auf einer Deponie landet, sondern in irgendeiner Form eine neue Bestimmung findet.

Dass aus alten Bierflaschen dekorative Blumenvasen werden können, ist nur eines von vielen Beispielen, die das anderwerk gestern den Gästen vorstellte. Zugleich verfolgt man in Markt Schwaben mit dem neuen Hof auch einen sozialen Hintergedanken. Beispielsweise könnten Langzeitarbeitslose hier eine Betätigung finden, indem sie den älteren Mitbürgern bei der Annahme behilflich sind. Auch ein Holsystem sei vorstellbar, so Frank Eichner. Der Bauamtsleiter hat sich innerhalb der Gemeindeverwaltung besonders in das Zukunftsprojekt reingehängt.

Allen Beteiligten schwebt vor, dass der Erlberg nicht nur eine Annahmestelle im herkömmlichen Sinne bleibt, sondern ein Forum wird, bei dem es um Reparaturen erhaltbarer Güter ebenso geht wie um Kreativität. Kreativität in Werkstätten, in denen Experten und Laien gemeinsam aus Dingen, die der Volksmund Schrott nennt, Neues entwickelt.

Eine erste Vorstellung, was alles künftig am Erlberg möglich werden kann, kann man sich bald schon holen. Am 28. November gibt es nachmittags ab 15 Uhr einem Reparaturtag, zudem alle Interessierte eingeladen sind (wir berichteten bereits).

Ingenieur Bauer betonte in seiner Rede, dass die gesamte Konzeption auf dem Areal zwischen Bahnlinie, Jugendzentrum und Feuerwehr maßgeblich von der Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses bestimmt gewesen sei. Über allem sei gestanden, dass die Zufahrt zur Feuerwehr freigehalten werden sollte von Verkehr hin zum Mehrwerthof oder weg von ihm. Dieser Anforderung werde man Genüge tragen.

Bauamtsleiter Bernhard Stiegler machte auf die vielen, inzwischen sich veränderten Gesetze im Zusammenhang mit kommunalem Müllmanagement aufmerksam. Als er vor 15 Jahren die Leitung im Bauhof übernommen habe, habe der Bau- und Wertstoffhof noch den Stand der 70er Jahre gehabt. Dass dieser Standard heute nicht mehr tauge, läge auf der Hand.

Auch der Landkreis Ebersberg hatte in den letzten Jahren immer wieder bei der Marktgemeinde Handlungsbedarf angemahnt und eine Betriebserlaubnis an einem Modernisierungskonzept geknüpft.