Markt Schwaben: Supermarktmitarbeiterin hilft Polizei - Seriendieb geschnappt

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Polizei hat in Markt Schwaben einen Ladendieb festgenommen. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Poinger Polizei hat in Markt Schwaben einen 31-jährigen Mann festgenommen, der mutmaßlich mehrere Ladendiebstähle begangen hat. Eine Supermarktmitarbeiterin ertappte ihn auf frischer Tat.

Markt Schwaben - Dank einer aufmerksamen Supermarkt-Mitarbeiterin hat die Polizei in Markt Schwaben einen Ladendieb festnehmen können, der mutmaßlich sogar ein Serientäter sein könnte. Wie die Polizeiinspektion Poing meldet, handelt es sich um einen 31-jährigen Osteuropäer.

Markt Schwaben: Supermarktmitarbeiterin verständigt Polizei

Die Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäfts hatte ihn am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, beobachtet, als er Schnapsflaschen in einem Regal deponierte und die leeren Kartonverpackungen zurück ins Schnapsregal steckte. Die Frau verständigte die Polizei, Streifenbeamte nahmen den Mann fest. Bei den ersten Befragungen und der Personenkontrolle stellten sie fest, dass der 31-Jährige bereits in der Vergangenheit mit Ladendiebstählen polizeilich aufgefallen war. Weil der Mann zudem in zwei Fällen zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde er in der Haftzelle der Polizeiinspektion Poing arrestiert.



Markt Schwaben: Verdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Wie Dienststellenleiter Helmut Hintereder mitteilt, konnte der Beschuldigte anhand von Lichtbildern eindeutig als Täter für zwei weitere Diebstähle im Oktober im selben Supermarkt in Markt Schwaben identifiziert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 31-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Wie Hintereder im Pressebericht weiter schreibt, seien bei den Diebstählen nach derzeitigem Ermittlungsstand auch Mittäter beteiligt gewesen. „Zudem ist von einem gewerbsmäßigen Vorgehen auszugehen.“ Die Ermittlungsgruppe der Poinger Polizei prüft nun, ob die Gruppe für weitere Ladendiebstähle im weiteren Umkreis infrage kommt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.