Vater getötet und Leiche geschändet: Prozessauftakt

Von: Angela Walser

Teilen

In Schutzkleidung betritt eine Beamtin der Spurensicherung den Wohnblock in Markt Schwaben ,in dem im Juni vergangenen Jahres die schreckliche Tat geschah, die einen Menschen das Leben kostete. © Dziemballa

Neun Monate nach einem Familiendrama in einem Markt Schwabener Hochhaus hat ein 39-Jähriger gestanden, seinen Vater (75) erstickt zu haben. Danach schändete der psychisch kranke Mann die Leiche.

Markt Schwaben/München – Der in Erding geborene Türke, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, hatte in seinem Vater nur noch den Teufel gesehen. Das sagte er zu Prozessauftakt vor dem Landgericht München II. An die Tat im Juni 2021 erinnerte er sich nicht mehr detailliert. Oder er wollte es nicht mehr. Denn die Leichenschändung, die er abschließend betrieb, war nur noch widerlich.

Angeklagter: „Heute schäme ich mich dafür“

„Heute schäme ich mich dafür“, sagte er leise. Während die Staatsanwaltschaft von einer Demütigung ausging, versuchte der Vorsitzende Richter Thomas Bott den „Sinn der Erniedrigung“ zu hinterfragen und natürlich den Grad der Unzurechnungsfähigkeit. Denn der Mann kann wegen seiner psychischen Erkrankung für seine Tat nicht verurteilt werden. Es geht um die Unterbringung in der Psychiatrie.

Bis 2019 hatte der Speditionskaufmann ein ganz normales Leben geführt. Doch dann wurde er zum Ersthelfer bei einem tödlichen Verkehrsunfall. Er litt unter Schlafstörungen, führte sie auf Erlebtes zurück und versuchte sich mit Marihuana selbst zu therapieren. Vermutlich verschlimmerte er dadurch seine beginnende Schizophrenie. „Ich habe wirres Zeug geredet“, erinnerte er sich. Zudem fühlte er sich von Rockern bedroht. Er kam für vier Wochen in die Psychiatrie. Dort wurde er mit einem Medikament entlassen und der Anordnung, es ein Jahr zu nehmen. „Hätte der Chefarzt gesagt, nehmen Sie es fünf Jahre, hätte ich es fünf Jahre genommen“, erinnerte sich der Mann. Etwa zwei Monate vor der Tat kehrten die Schlafstörungen zurück. Die Kollegen schickten ihn quasi in den Urlaub. Er konsultierte seinen Hausarzt sowie den psychiatrischen Notdienst.

Notwendigkeit einer stationären Behandlung nicht erkannt

Niemand erkannte die Notwendigkeit für eine erneute stationäre Behandlung. Der Hausarzt verschrieb ihm lediglich Schlafmittel. Doch die Störungen nahmen Überhand. Am Tag vor der Tat warf er einen Kühlschrank um, am Tattag zerkratzte er ein Auto-Nummernschild und legte sich mit zwei Männern an. Bei den Eltern warf er eine Abdeckplane vom Balkon, ging barfuß mit einer Grapefruit aus dem Haus, bis seine Eltern hinter ihm die Tür verschlossen und es zu stundenlangen Streitigkeiten kam, weil er nicht irgendeine Tablette nehmen wollte. Nachts schrieb er wirre WhatsApp-Nachrichten an die Frau seines Chefs, beschimpfte sie als Hexe und den Papst als Leiter der Mafia.

Irgendwann glaubte er auch den Vater bei der Mafia und stürzte sich auf ihn. Vor Gericht erinnerte er sich an einen Faustschlag und dass der Vater ihn gebissen hätte. Sie seien auf die Couch gefallen und von dort auf den Boden gerollt. „Hat der Vater noch etwas gesagt?“, erkundigte sich Richter Bott. „Ich wünschte, er hätte das getan, dann hätte ich aufgehört“, erwiderte der Markt Schwabener.

Den Tötungsvorgang hatte er nicht mehr vor Augen. „Als er dann tot war, habe ich gespürt, wie sein Geist den Körper verlässt“, berichtete der 39-Jährige. „Waren Sie erleichtert?“, erkundigte sich der Richter. „Ich war immer noch wütend“, antwortete der Mann. „Und dann?“, wollte der Richter wissen. „Ich habe ihn mit Öl begossen und mich nackt ausgezogen.“ Was anschließend passierte, bestätigte er per Kopfnicken. Der Prozess dauert an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.