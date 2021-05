Markt Schwaben: Weiherspiele 2021 jetzt endgültig abgesagt

„Wirtshaus im Eberwald“ bleibt dicht

Es war zu befürchten: Die Weiherspiele in Markt Schwaben fallen auch dieses Jahr aus. Stattdessen lockt der Theaterverein aber schon mit anderen Angeboten.

Markt Schwaben – Und wieder hat Corona Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem bereits im vergangenen Jahr in Markt Schwaben kein Freilichttheater möglich war, bleibt es auch diesen Sommer still auf dem örtlichen Kirchweiher. Der Theaterverein Markt Schwaben hat die traditionellen Weiherspiele erneut verschoben. Das hat der Theaterverein jetzt mitgeteilt.

„Für ein solch großes Theaterprojekt brauchen wir mehr Planungssicherheit“, sagt Vereinsvorsitzender Franz Stetter. Der Bühnenaufbau zum Beispiel hätte bereits spätestens im Februar beauftragt werden müssen. „Da waren wir gerade am Beginn der dritten Pandemie-Welle.“



Viel zu viel Organisationsaufwand

Zudem führen die geltenden Abstandsregeln zu einem reduzierten Sitzplatzangebot. Fixkosten für beispielsweise Bühnenaufbau und Technik würden so die Einnahmen bei weitem übersteigen. Auch proben durften die Schauspieler bislang nicht. „Wir hätten eigentlich schon spätestens im April damit beginnen müssen“, sagt Ferdinand Maurer, seit 2018 Regisseur und Autor der Weiherspiele. Demnächst soll das zwar unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein, jedoch vorerst nur im kleineren Personenkreis. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für adäquate Vorbereitung, denn schon Anfang Juli wäre Premiere. Auf dem Programm stand erneut die Komödie „Das Wirtshaus im Eberwald“, angelehnt an Wilhelm Hauffs „Das Wirtshaus im Spessart“. Zudem war das Kindertheater „Kasperl und die große Freiheit“ geplant. Seit 1984 finden die traditionellen Weiherspiele regelmäßig unter freiem Himmel im Herzen Markt Schwabens statt. Bislang gab es nur drei spielfreie Jahre: 1992, 2017 und 2020. Nun steht Markt Schwaben also der vierte Sommer in 37 Jahren bevor, in dem am Kirchweiher keine Schwimmbühnen mit liebevoll gestalteten Kulissen zu sehen, unterhaltsame Geschichten zu erleben und mitreißende wie gefühlvolle Lieder zu hören sein werden.



Doch ganz auf Kultur will der Theaterverein diesen Sommer nicht verzichten. Der Verein plant als Ersatz kleinere Veranstaltungen auf einer Bühne am Vorplatz des alten Feuerwehrgebäudes, unweit des Weihers. Von Theater über Konzert bis hin zu Frühschoppen unter freiem Himmel soll für jeden etwas dabei sein. „Wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen“, so Stetter.