Kurz vor Mitternacht rief ein Anwohner einer Wohnanlage in Markt Schwaben die Polizei, wegen Lärmbelästigung. Die Ursache: Ein Nachbar beim Computerspiel.

Markt Schwaben – Es war Mittwoch, kurz vor Mitternacht, als es ein Anwohner in der Enzensberger Straße in Markt Schwaben nicht mehr aushielt und bei der Polizei anrief: Er beschwerte sich über einen zu lauten Nachbarn, „der ihm durch sein Herumbrüllen und auf den Tisch schlagen um den dringend nötigen Schlaf bringt“, heißt es im Pressebericht der Poinger Polizei. Als Streifenbeamte den 23-jährigen Störenfried kontrollierten, gab er an, dass er beim Spielen am Computer seine Emotionen wohl nicht ganz im Griff gehabt habe. Er versprach, sich zu zügeln.