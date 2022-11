Markt Schwabener Bastelfeen treten demnächst kürzer

Von: Jörg Domke

Letztmals boten die Bastelfeen ihre Waren bei einem Basar an: v.l. Conny Koppelstetter, Rosemarie Krüger, Petra Edlbergmeier, Angelika Kammermeier und Elisabeth Niederreiter. © Dziemballa

Der Adventbasar neulich im Haus der AWO mit den Schwabener Bastelfeen war der letzte seiner Art. In Zukunft wird alles deutlich kleiner.

Markt Schwaben – Ein Hauch von Abschied und Wehmut wehte dieser Tage durch den Saal im Erdgeschoss des Hauses der Arbeiterwohlfahrt in Markt Schwaben. Dort, wo zum xten Mal Markt Schwabener Frauen Adventskränze, Türkränze, Gestecke, Socken, Schals u.v.m. verkauften für den guten Zweck.

Alles war wie immer selbstgefertigt und entstanden in ungezählten Stunden, in denen sie gemeinsam einmal in der Woche, außer in den Ferien, aber fleißig wie sonst nur Feen, nähten, strickten, klebten, ausschnitten, zusammensteckten und und und. Auch eine Mutter einer der besagten Feen mischte lange Zeit im Hintergrund mit und kümmerte sich so darum, dass auch selbst gestrickte Socken zu den Basaren angeboten werden konnten. Und das bis ins hohe Alter; bis die Hände einfach nicht mehr mitmachen wollten. Begonnen hatte alles in Gestalt eines Bastelkreises am katholischen Kindergarten St. Elisabeth, erinnert sich Petra Edlbergmeier. In der Spitze waren es einst einmal acht Damen, im Kern übrig geblieben waren bis zuletzt fünf. Seit September 2001, als man im Haus der Arbeiterwohlfahrt eine neue Bleibe zum Basteln fand, legte man sich schließlich den nicht unpassenden Namen „Bastelfeen“ zu.

Jedes Jahr gleich zweimal Gebasteltes angeboten

In Markt Schwaben kennen sie inzwischen viele, denn die Erlöse aus den Basarverkäufen zu Ostern und zu Weihnachten kamen zum großen Teil sozialen Einrichtungen am Ort zugute, die sich auf vielfältige Weise sozial engagierten oder noch engagieren. Zum Beispiel die Kindergärten in Markt Schwaben, alle örtlichen Schulen, die Offene Behindertenarbeit (OBA), das „Tischlein deck dich“, die First Responder Gruppe oder die Freiwillige Feuerwehr.

In der Summe und über nunmehr 26 Jahre sei dabei ein stattlicher Betrag in D-Mark und Euro zusammengekommen, berichtet Petra Edlbergmeier. Die 58-Jährige, von Beginn an so etwas wie eine treibende Kraft des lockeren Feen-Zusammenschlusses, hatte unlängst angekündigt, sich nach einem Vierteljahrhundert zurückziehen zu wollen. „Die zwei Jahre Corona-Pause haben uns nachdenklich gemacht, und so sind wir zu dem Entschluss gekommen aufzuhören, was einigen von uns schwer fällt“, berichtet sie der Heimatzeitung. Daher sei der Basar am 20. November zugleich der letzte dieser Art gewesen.

Kennengelernt bei einem Kindergartenprojekt für Eltern

Gänzlich auflösen wird sich die Feengruppe übrigens nicht. Ein kleiner, harter Kern will noch weitermachen, aber nicht mehr in Größenordnungen wie bislang und ohne den Druck, zu den Bastelterminen liefern zu müssen.

In welcher Form die Frauen künftig selbstgefertigte Bastelware an die Kunden bzw. die Kundinnen tragen möchten, werde gerade noch ausgelotet, so Petra Edlbergmeier.

Auch beim jüngsten Basar wurden wieder schöne Einnahmen erzielt. Die wollen die Feen am Dienstag, 6. Dezember, ab 9 Uhr, im Haus der AWO in der Herzog-Ludwig-Straße 20 in Markt Schwaben förmlich übergeben. Empfänger werden dann die OBA und das „Tischlein Deck dich“ sein.

