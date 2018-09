Hohmann ab 24. September wieder im Dienst

Sein Stellvertreter Albert Hones atmet auf. Markt Schwabens Bürgermeister Georg Hohmann nimmt seine Amtsgeschäfte wieder auf.

Markt Schwaben – Mitte April war es, als sich Erster Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) krankmeldete. Dass sich danach eine monatelange Abwesenheit vom Dienst an der Spitze der Gemeindeverwaltung anschließen würde, hatte man recht schnell einkalkulieren müssen und auch einkalkuliert. Sein erster Stellvertreter Albert Hones übernahm. Der Vizebürgermeister erledigte danach nicht nur aushilfsweise seinen Job, sondern war in Vollzeit damit beschäftigt, den Betrieb im Schwabener Rathaus als Verwaltungschef sicherzustellen. Diese Zeit hat nun ein Ende. Wie Hones gestern der Heimatzeitung mitteilte, wird Hohmann nach etwas über fünf Monaten am Montag, 24. September, wieder arbeiten. Allerdings dann noch nicht mit voller Kraft, sondern auf Basis einer Übergangsregelung mit einem maximalen Tageskontingent. Was das für den CSU-Vizebürgermeister bedeutet, ließ er gegenüber der EZ auch gleich durchblicken: „Ich mache jetzt erst mal Urlaub“.