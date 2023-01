Traditionserhalt in der Gemeinschaft: In Markt Schwaben soll ein Burschenverein entstehen

Von: Jörg Domke

Ich hoffe, dass wir viele junge Leute für diese Idee begeistern können, sagt Bürgermeister Michael Stolze. Hier eine Aufnahme aus dem südlichen Landkreis (Burschenverein Eichhofen) © Stefan Rossmann

Bei einem ersten Infoabend soll ausgelotet werden, ob Interesse an einem Burschen- und einem Dirndlverein in Markt Schwaben bestehen.

Markt Schwaben – Es ist (leider) gerade die Zeit, da sich hierzulande Vereine eher auflösen als neu gründen. Eine solche selten gewordene Neugründung soll es im Idealfall schon bald geben. Ein erstes wichtiges Datum dabei wäre der Freitag, 20. Januar. Es geht konkret um einen Burschen- und einen Dirndlverein. Also Vereinigungen junger Buben und Madl, die es in organisierter Form in der Marktgemeinde bislang noch nie gab.

Jedenfalls hat Markt Schwabens Gemeindearchivarin Andreas Frick keine Hinweise, dass es je einen Burschenverein in Markt Schwaben oder Ähnliches gegeben habe. Und auch Museumsleiter Bernd Romir muss passen. Es habe zwar, sagt er auf Nachfrage der Heimatzeitung, wohl mal den einen oder anderen zarten Versuch gegeben vor vielen Jahren. Bleibendes aber sei dabei nicht entstanden.

Vielmehr haben sich an Tradition und Brauchtumspflege interessierte junge Leute aus Markt Schwaben bislang eher an die teils schon lange bestehenden Burschenvereine in der Umgebung gewandt. Als wir beispielsweise vor zwei Jahren über das 100-jährige Bestehen des Burschenvereins Forstinning berichteten, hieß es, dass ein Teil der dortigen Mitglieder aus Markt Schwaben komme. Auch in den Burschenvereinen in Anzing und Finsing soll es dem Vernehmen nach den einen oder anderen jungen Schwabener geben.

Nicht zuletzt besteht seit einigen Jahren in der Marktgemeinde ein Verein namens Hoamatnarrische, der sich ausdrücklich mit dem Erhalt bayerischer Kultur befasst. Und dem nicht wenige junge Leute angehören. Die Zielgruppe sei aber deutlich älter als die von Burschenvereinen, sagt Wolfgang Schachtl, einer der treibenden Kräfte bei dem Hoamatnarrischen.

Die Idee, jetzt einen neuen Anlauf zur Gründung zu unternehmen, hatten Bürgermeister Michael Stolze und die Privatbrauerei Schweiger. Man habe auch schon in kleinen Arbeitsgruppen zusammengesessen, berichtet Erich Schweiger. Der Bräu sieht das ganze Unterfangen locker, man habe schließlich nichts zu verlieren. Die Brauerei werde die Vereinsgründung, so sie dann wirklich stattfinden wird, wohlwollend und bei Bedarf auf finanziell unterstützen, so Schweiger. Sein Credo: „Lieber spät als gar nicht“.

Es sei schade, dass es bislang einen solchen Verein bei uns noch nie gegeben habe, sagte Stolze am EZ-Telefon. Mit einer kleinen Spur Neid habe er immer mal wieder in die Nachbargemeinden geschaut, um dort zu sehen, was entstehen könnte. „Ich hoffe, dass wir viele junge Leute für diese Idee begeistern können“, so der Bürgermeister. Schließlich gebe es statistisch genug junge Bürger in der Marktgemeinde.

Die erste Zusammenkunft in gut zwei Wochen sei eine völlig unverbindliche Geschichte, niemand müsse dort irgendwas unterschreiben, betonte Michael Stolze.

Bislang wurden die Planungen zur Gründung eines ersten Burschenvereins nur auf den sogenannten sozialen Medien kommuniziert. Dort sind ausdrücklich junge Leute zum Mitmachen aufgerufen, die mindestens 14 Jahre alt sind. Und die Lust haben, sich in einem Verein einzubringen. Die entsprechende Infoveranstaltung zum Auftakt ist am Freitag, 20. Januar, ab 18 Uhr, im Brauhaus Schweiger in der Ebersberger Straße.

Übrigens: An guten Wünschen zum Gelingen mangelt es den Initiatoren bisher nicht. Die ersten Online-Kommentare lesen sich jedenfalls ausschließlich positiv.

Ein Blick in eine typische Satzung verrät, was überhaupt Ziele solcher Vereine sind. Beispiel Egmating im südlichen Landkreis: „Der Verein fördert das Zusammenhalten und bemüht sich um gesellige Unterhaltung; er unternimmt nach Möglichkeit jährlich einen Ausflug; er hält im Jahr mehrere Tänze ab. Alle fünf Jahre soll im Vereinsort ein Maibaum aufgestellt werden,“ heißt es.

In Egmating werden zum Beispiel laut Satzung zuerst einmal „ortsansässige, ledige Burschen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben“, aufgenommen. Über die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft. Des Weiteren können, so haben es die Egmatinger Burschen für sich entschieden, „nicht ortsansässige, ledige Burschen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, Mitglied... werden. Über die Aufnahme in einem solchen Fall entscheidet die Mitgliederversammlung“. Die anderen Satzungsartikel befassen sich mit den Funktionen und Kompetenzen der Mitgliederversammlung, des Vorstands, des Festausschusses, mit der Kassenprüfung oder den Wahlen etc.. Sie sind in jedem anderen deutschen Verein usus.

Ganz wichtig, so übrigens ein wohlgemeinter Tipp aus Forstinning, sei es, gleich zur Vereinsgründung an eine Gemeinnützigkeit zu denken. Und dass man gleich von Anfang an den Mitgliedern immer wieder Anreize schafft; etwa in Form von Ausflügen und anderen besonderen Events.

Traditionserhaltung kombiniert mit praktizierte Gemeinschaft sozusagen.

