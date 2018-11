Wie Oma, Tochter und Enkelsohn

Ayca, ihren richtigen Namen und ihr Alter will sie nicht verraten, ist eine junge, gut aussehende Mutter. Westlich gekleidet, was in ihrem Fall ausdrücklich erwähnt werden sollte. Sie stammt aus der Türkei. Ihr elfjähriger Sohn, ein aufgeweckter Bub, geht in Markt Schwaben zur Schule. „Es läuft gut dort“, sagt er selbstbewusst. Sein Lieblingsfach ist Sport.

Markt Schwaben – Seine Mama ist alleinerziehend. Und das machte den beiden die Bewältigung des Alltags nicht immer leicht. Alleinerziehende(r) zu sein, das ist heutzutage kein Vergnügen. Und wenn es auch noch an engen Bezugspersonen mangelt, erst recht nicht.

Immerhin: Einen freundschaftlichen Kontakt hatte und pflegte Ayca mit einer anderen Mutter. Einer Frau mit vier Kindern. Bei einem der gemeinsamen Spielplatztermine fiel der Alleinerziehenden auf, dass die und ihre Kinder einen engen, allseits netten Kontakt mit einer dritten Frau pflegten. Einer Familienpatin, wie sich herausstellte. Bei vier Kindern, ok – dachte sich Ayca. Aber für sie mit (nur) einem Sohn? Sie nahm ihren Mut dennoch zusammen und wandte sichhilfesuchend, das war im April 2014, an das Patenprojekt des Schwabener Aktivkreises Kinder. In der Marktgemeinde gibt es diese Form der innerfamilären Unterstützung schon seit Jahren. Zumeist agieren die Beteiligten unbemerkt von der Öffentlichkeit. Ehrenamtlich tätige und extra geschulte Paten besuchen regelmäßig Familien und geben ihnen die Unterstützung, die erforderlich erscheint.

Dabei geht es, sagen die aktuellen Koordinatorinnen Lidija Sturman und Silke Staab-Thuro, gar nicht um Familien mit außergewöhnlichen Problemen. Es gehe um Überlastungen, um die Bewältigung von Scheidungen, Krankheiten oder Todesfällen. Auch schulische Probleme können verursachen, dass in Familien die Nerven aller blank liegen. „Gründe für eine Patenschaft gibt es viele“, sagen sie.

In den letzten fünf Jahren wurden in Markt Schwaben elf Paten ausgebildet. Sie sind nicht immer im Einsatz. Nicht jeder Pate passt zu jeder Familie. Bei Ayca, ihrem Sohn und Barbara Khan aber hat es sofort gepasst. Bekannt ist sie durch ihre Tätigkeit für die evangelische Gemeinde. Hier, als Familienpatin, aber ganz privat engagiert. „Mit einfachen Dingen geht was“, sagt sie fast bescheiden. Die einfachen Dinge, damit meint sie in erster Linie Zeit.

Barbara Khan nahm sich Zeit: Für die alleinerziehende junge türkische Frau, für ihren Sohn. Einmal in der Woche, gut zwei Stunden. Es wurde gespielt, gelesen, gelacht, Ausflüge gemacht. Barbara Khan wurde wie eine Mutter bzw. Oma für die beiden. „Ich war damals nicht so stark“, sagt Ayca über ihre Situation. Vor allem, als es darum ging, die bürokratischen Hürden im Zusammenhang mit dem Schulbesuch ihres Sohnes zu meistern.

Die Patenschaften sind grundsätzlich zeitlich befristet. Seit zwei Jahren besteht der Kontakt zwischen Ayca und Barbara Khan auf Basis einer offiziellen Patenschaft inzwischen nicht mehr. Als die besagte Frist erreicht war, kullerten die Tränen. Aber die freundschaftlichen Bande blieben. Regelmäßig trifft man sich weiterhin. Fast so, wie wenn die Oma ihre Tochter und ihren Enkel besucht.

„Ich wusste ja, dass einmal Schluss sein wird“, räumt Ayca ein. Schließlich gebe es ja noch andere, die ebenfalls die so hilfreichen Dienste der Paten in Anspruch nehmen wollen. „Mir hat die Patenschaft seelisch so gut getan“, sagt sie rückblickend in bemerkenswert guten Deutsch. „Ja, das hat wirklich gepasst“, ergänzt Barbara Khan. Inzwischen kümmert sie sich um eine weitere Familie.

Auch wenn der Pate gerade keine Familie betreut, ist er ein Mitglied der Familienpatengruppe des Projekts. Diese trifft sich regelmäßig, um sich über die Arbeit auszutauschen. Die Koordinatorinnen beraten und unterstützen. Insbesondere dann, wenn man als Pate mal nicht weiterkommt. „Nicht immer beschäftigt sich ein Familienpate mit einer Familie als Ganzes. Oft sind es auch Einzelmitglieder“, heißt es. Zusammen mit der Familie werde aber ein konkretes Ziel formuliert und gemeinsam auf Augenhöhe verfolgt.

Lidija Sturman und Silke Staab-Thuro haben jetzt vor, in der nächsten Zeit wieder neue Paten auszubilden. Aus verschiedenen Gründen (Alter, Wegzug, neue Orientierung) ist der Stamm der Paten zuletzt geschrumpft, nicht aber der Bedarf. Um eine Schulung anbieten zu können, sind mindestens sechs Interessierte erforderlich; besser aber mehr. Die Ausbildung umfasst drei Samstage und drei Sonntage. Wer Lust hat, Neues auszuprobieren, offen auf Menschen zugeht und sich in Andere hineinversetzen kann, der ist herzlich beim Patenprojekt eingeladen. Ayca würde den Schritt jedenfalls immer wieder tun.

Kontakte

Weiteres zum Familienpatenprojekt im Internet unter www.familienpaten-bayern.de oder direkt bei Lidija Sturman unter der Nummer (0 172) 15 77 861.