Franz-Josef Unterlechner will der beste Küchenchef werden

Es gibt 50000 Euro zu gewinnen und ein Küchenchef aus Markt Schwaben ist beim SAT1-Wettbewerb „Top Chef Germany“ mit dabei.

Markt Schwaben – Kochshows gibt es viele im deutschen Fernsehen. Hausfrauen, Hobbyköche und Nachwuchs-Gastronomen stellen sich in verschiedenen Formaten mehr oder weniger strengen Jurys mit dem einzigen Ziel, gut zu unterhalten. Nun probiert es der Sender SAT1 mit der Crème de la Crème der der deutschen Kochkunst: Zwölf High-Class-Köche mit

Jury-Chef ist Eckart Witzigmann

insgesamt vier Michelin-Sternen treten ab 8. Mai mittwochs um 20.15 Uhr bei „Top Chef Germany“ gegeneinander an. Mit dabei ist ein Spitzenkoch aus Markt Schwaben, Franz-Josef Unterlechner (33). Die Jury der neuen Kochshow besteht aus Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr und Food-Kritikerin Alexandra Kilian.

Franz Josef Unterlechner ist Küchendirektor der Fünf Restaurants des Fünf-Sterne-Hotels „Bachmair Weissach“ am Tegernsee. Seine Liebe zur Kochkunst hat er während eines Praktikums bei Feinkost Käfer entdeckt. Im „Lenbach“ lehrte ihn Ali Güngörmüs das Kochen – und den Spaß dabei nie zu verlieren. 2005 wurde Unterlechner Bayerischer Jugendmeister der Köche. Fünf Jahre später wurde er Küchenmeister an der Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall. Der größte Erfolg seiner Kochkarriere: Mit Christian Jürgens erkochte er den dritten Michelin-Stern im Restaurant Überfahrt. Weitere Station: der Königshof in München unter Martin Fauster. 2018 hat Unterlechner den 2. Platz beim „Bocuse d’Or“ belegt.

Die 12 Kandidaten gehören allesamt zur deutschen Kochelite

Auch die anderen Kandidaten gehören bereits zur deutschen Kochelite und stellen sich trotzdem einem hochkarätigen Kochwettbewerb mit emotionalen Herausforderungen. „Jeder, der bei ‚Top Chef‘ in den Ring steigt, sollte mit dem Ziel antreten, auch zu gewinnen. Der olympische Gedanke, dass die Teilnahme wichtiger als der Sieg sei, hat hier keine Gültigkeit“, fordert Eckart Witzigmann. Fachlich und menschlich werden die Koch-Koryphäen aus ganz Deutschland auf Herz und Nieren geprüft, und keiner kann sich auf seinen Sternen ausruhen. Nur die Besten kommen eine Runde weiter.

Alexandra Kilian hat klare Vorstellungen: „Die Aufgaben, die ‚Top Chef Germany‘ stellt, sind vergleichbar mit dem, was ein Koch heute können muss – sich in andere Küchen reinzudenken, Produkte verstehen, sich auf Trends einlassen und immer offen zu bleiben. Insofern ist ‚Top Chef‘ ein Köche-Wettbewerb, bei dem wir einen Sieger oder eine Siegerin küren, die in der Gastro-Szene für Furore sorgen könnte.“ Für Peter Maria Schnurr steht fest: „Den Kandidaten wird keine Komfortzone geboten!“ Nur wer sich den Respekt der hochkarätigen Jury erkocht, hat die Chance auf den Titel „Top Chef Germany“ – und gewinnt 50 000 Euro. Vielleicht wird es Franz-Josef Unterlechner sein.