Frauen, die gekonnt auf dem Wasser malen

Von: Jörg Domke

Eine Gruppe türkischer bzw. türkischstämmiger Frauen (auch eine aus der Ukraine) zeigen am Samstag Ebru-Kunstwerke im Bürgersaal. © privat

Ebru ist eine uralte Kunsttechnik aus dem Orient und später Anatolien. In Markt Schwaben stellen Frauen jetzt das was, was in einem Workshop entstand.

Markt Schwaben – Gar nicht so leicht zu erklären, was da eine lockere Gruppe türkischer bzw. türkischstämmiger Frauen sowie eine Teilnehmerin aus der Ukraine aus Markt Schwaben und Umgebung in den letzten Wochen und Monaten immer wieder sonntags im Jugendzentrum „Blues“ künstlerisch auf die Beine stellten. Um zu erfahren, was genau hinter der Bezeichnung Ebru – darum geht es hier - steckt, bemühen Vildan Oflaz und ihre Schwester Ayse Eyi dann doch vorsichtshalber, um keine falschen Dinge zu sagen, auf einem dieser sozialen Medienkanälen am Handy dann doch lieber ein Kurzvideo, das besagte Ebru-Technik erklärt.

Ebru, so kann man auch im Internet nachlesen, ist die Bezeichnung für eine persische Kunstform der Marmorierung von Papier. Anderswo (auf www.kunstart-ebru.de) heißt es beispielsweise: „Ebru ist die Kunst des Malens auf dem Wasser.“

Ihren Ursprung hat die Ebru-Technik laut Internet in Asien, wo diese Praxis genutzt wurde, um hauptsächlich Bücher zu binden. Ebru ist in einer Zeit von mehreren Hundert Jahren über den Iran nach Anatolien gewandert, wo sie sich zu der Ebru-Kunst entwickelt hat, die wir heute so kennen. Im Westen war die Kunstart bereits im 17. Jahrhundert unter dem Namen „marmoriertes“ oder „türkisches Papier“ bekannt. In jedem Fall aber eine Sache, die Gaudi gemacht hat, wie die beiden Markt Schwabener Frauen berichten.

„Die Kunst des Malens auf dem Wasser“

Vildan Oflaz und Ayse Eyi bereiten gerade eine Art Vernissage vor. Am kommenden Samstag, 8. Juli, ist ab 16 Uhr eine Ausstellung im Bürgersaal im Unterbräu geöffnet, innerhalb der acht Teilnehmerinnen eines Ebru-Kurses gut 80 in diesem Rahmen entstandene Marmorierungsbilder zeigen. Ganz und gar entstanden nach der über Jahrhunderte überlieferten Tradition. Und alles „Made in Markt Schwaben“. Das Ganze soll nur ein paar Stunden dauern. Es ist geplant, dass um 18.30 Uhr alles wieder im Saal abgebaut wird. Am Rande wird es ein paar kleine türkische Köstlichkeiten (Fingerfood) sowie Tee geben.

Dass es einen solchen Workshop ab September vergangenen Jahres in Markt Schwaben überhaupt regelmäßig hatte geben können, ist Cigalen Ayhan zu verdanken. Die Poingerin unterrichtet gewöhnlich an der Schwabener Grundschule im Rahmen des dortigen muttersprachlichen Angebots; beauftragt offiziell vom türkischen Konsulat, wie es heißt. Ebru aber ist ihr großes Hobby.

Ausstellung mit 80 Arbeiten am Samstag im Bürgersaal

Die meisten Arbeiten im Kurs sind im Format DIN A 4 entstanden, es gibt aber auch DIN A 3-Werke. Gewöhnlich dienen sie als Wandschmuck. Nicht selten tauchen in den Motiven Blumen auf, vorzugsweise die Tulpe. Es gibt sowohl Ebru-Bilder in relativ düsteren Farben, aber auch das genaue Gegenteil, nämlich extrem farbenprächtige Darstellungen.

Ziel der Frauen ist es, nicht nur zu zeigen, was sie so künstlerisch drauf haben, sondern andere davon zu überzeugen, dass es sehr viel Freude machen kann, Kunst zu erstellen auf Grundlage einer Technik, die schon über Jahrhunderte existiert. Sollten sich genügend neue Fans finden, könnte jederzeit auch kurzfristig ein neuer Workshop angeboten werden.

