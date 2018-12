Nach wie vor extrem gefährlich

Gemütlich fließt der Hennigbach in diesen Tagen durch Markt Schwaben. Aber das war auch schon mal ganz anders. Lebensgefährlich anders.

Markt Schwaben – Der Bach ist schon zahllose Male über die Ufer getreten, sogar einmal so weit dass die gerontopsychiatrische Abteilung im Untergeschoss des Arbeiterwohlfahrt-Altenheims in der Trappentreustraße evakuiert werden musste, weil ein Hochwasser ansonsten Leib und Leben der Bewohner bedroht hätte. Zuletzt spielte der Hennigbach im Jahr 2013 mit seinen Muskeln. Damals liefen vor allem zahllose Keller von Anliegern voll.

Dass in Sachen Hochwasserschutz Handlungsbedarf besteht, weiß man in der Marktgemeinde und im Gemeinderat. Oft schon war er Thema im Plenum oder im Fachausschuss. Auch die Fachstellen im Ebersberger Landratsamt kennen die Problematik, haben sich mit der Marktgemeinde diesbezüglich auch schon mehrfach ins Benehmen gesetzt. Dabei aber, so sagt Bürgermeister Georg Hohmann, auch erkannt, dass die Marktgemeinde nie untätig blieb.

Allerdings dauert es. Dauert, um am Ende baulich solche Maßnahmen hinzubekommen, dass der Hennigbach innerorts eine Durchgangsgeschwindigkeit an den Tag legen wird, die genau die richtige ist, um Anliegern keinen weiteren Gefahren auszusetzen. Nicht zu schnell, aber eben auch nicht zu langsam – so lautet die Erfolgsformel für den Teilbereich zwischen der Brücke in der Bahnhofstraße bis zur Brücke Heilmaierstraße.

Im gegenwärtigen Zustand, da sind sich Gemeinde und Landratsamt einig, stellt der Hennigbach einen geradezu unkalkulierbaren Zustand da. Zu deutsch: Bei einem sturzbachartigen, womöglich lange andauernden Regenereignis weiß niemand mehr genau, wie das Gewässer wo reagieren wird. Zumal die nicht unerheblichen, aber gravierenden Maßnahmen im früheren Bachverlauf noch lange nicht alle fertig sind (das von Bernhard Winter schon angestoßene Projekt Postanger ist erledigt, Rückhaltungen am Gigginger Bach oder Maßnahmen im Einbergfeld fehlen aber noch).

Eine weitere Lösung (von mehreren) heißt: Renaturierung des Bachs im Ortskern. Dazu hat die Gemeinde inzwischen schon zum vierten Male Planungsunterlagen eingereicht, die gegenwärtig in Ebersberg geprüft werden, so Hohmann auf Anfrage der Ebersberger Zeitung. Sollten die Pläne mal freigegeben werden, könne auch mit der Reparatur bzw. den renaturierenden Eingriff ins Bachbett begonnen werden.

Nur ein Beispiel von mehreren, was genau getan werden kann und soll, ist eine massive Veränderung in dem Treppenbereich zwischen der Straße Im Angerl und der Trappentreustraße. Die Treppe werde beseitigt und eine behindertengerechtere Lösung angestrebt, sagt Hohmann. Mittel dafür würden im Haushalt 2019 eingestellt, seien aber schon 2016 mal drin gewesen, aber nie abgerufen worden.

Bachrenaturierungen, so fügt der Rathauschef an, seien nie einfache Verfahren. Überall seien nämlich auch die Anlieger im Boot. Zum Beispiel, weil die Gemeinde zur Verwirklichung von neuen Uferbauwerken hier und da Grundstücke benötige, die man den Anliegern erst noch abkaufen müsse. Es gebe viel Wohlwollen, es habe aber auch schon Widerstände gegeben von Renaturierungsgegnern, so Hohmann. Namen nennt er natürlich nicht.

In solchen Fällen müsse man sich dann behelfen und technische Lösungen für die künftige Bachgestaltung verfolgen, die nicht unbedingt schön seien – und leider dann auch teuer.

Übrigens: Begleitet wird das Renaturierungsvorhaben höchstwahrscheinlich von nicht unbeträchtlichen Fördermitteln. Allerdings, sagt der Bürgermeister, gelte hier folgende Regelung: Je mehr echte Renaturierungen stattfinden, um so höher ist auch die Förderung.