Auf nach Istrien, bis die Ritzel glühen

Heuer ist wieder ein Ziel im Süden auf dem Programm. Am 26. August geht es los in Richtung Istrien.

Am 26. August startet die nächste Markt Schwabener Radfernfahrt

Die nächste Radfernfahrt von Markt Schwaben aus steht an. Am 26. August startet der Tross in Richtung Istrien.

Markt Schwaben – Istrien ist das Ziel der diesjährigen Markt Schwabener Fernradtour. Ab Samstag, 26. August, heißt es wieder „Die Ritzel glühn“. Die Markt Schwabener Radlfreunde starten dann zu ihrer bereits achten Fernradtour.

Organisator Jan Grabke hat diesmal eine Radltour zur kroatischen Halbinsel Istrien geplant. In neun Tagesetappen geht es diesmal in den Süden und ans Mittelmeer. Am Zielort Rabac wird man einen festen Standpunkt haben und Tagestouren durchführen.

Auf dem Weg nach Istrien geht es zunächst über Wasserburg und am Chiemsee entlang in die Mozartstadt Salzburg. Über die Alpen werden die Schwabener Radler den Alpe Adria Radweg ins italienische Grado nutzen. Eine traumhafte und abwechslungsreiche Landschaft, Natur pur, aber auch wunderschöne Städte und idyllische Dörfer, historische Sehenswürdigkeiten versprechen Tourenbeschreibungen den Radlern.

Bei den radbegeisternden Niederländern wurde der Radweg 2015 zur Radroute des Jahres ausgezeichnet.

An der Adria angekommen ist erst einmal ein Ruhetag vorgesehen, bevor es in die wunderschöne Hafenstadt Triest weitergeht. Für die letzte Etappe möchten die Schwabener Radler auf der historischen Eisenbahnlinie Parenzana entlangradeln. Hier versprechen die Tourenbeschreibungen ein traumhaftes Panorama durch Tunnels, über Viadukte und durch die hügelige, wunderschöne Landschaft.

Allerdings ist dieser Weg nicht einfach zu befahren. Und so haben die Schwabener eine Ausweichroute auf kleinen Nebenstraßen vorbereitet.

Mit der diesjährigen Tour können die Markt Schwabener Radlfreunde ein kleines Jubiläum feiern. Vor 15 Jahren fand auf Initiative von Georg Hohmann und Rita Stiegler die erste Radltour statt; damals in die Partnergemeinde Ostra in den Marken. Elf Radlerinnen und Radler dieser ersten Tour werden auch heuer wieder dabei sein. Aber auch die anderen Radler sind fast alle bereits mehrfach dabei gewesen.

Wie immer ist der Start am Markt Schwabener Maibaum mit einer musikalischen Verabschiedung durch die örtliche Marktkapelle. Alle tragen ein von Rita Stiegler für jede Tour neu entworfenem Trikot. Auch das ein inzwischen fast schon zur Tradition gewordenes Ritual. Diese Zeremonie ist längst ebenfalls ein fester Bestandteil der Markt Schwabener Fernradtouren.

Auch wieder dabei ist Michael Dietrich mit seiner „Rollenden Werkstatt“. Dietrich und seine weiteren Helfer wünschen sich die Radler nicht zu häufig in Aktion, aber Pannen lassen sich auf einer so großen Tour nicht vermeiden. Umso besser wenn versierte Fachleute dabei sind, die kleinere und größere Pannen fachmännisch beheben. Zur Vorbereitung der großen Tour wurden wieder einige Tagestouren unternommen. Die Radler wollen gut gerüstet auf Tour gehen und hoffen nun auf gutes Wetter, es hat schließlich lange genug geregnet.

