Störche bitten um Rücksicht - tut sich da etwas?

Seit Ende April ist das Storchennest in Markt Schwaben wieder bezogen. Jetzt rechnet der Markt Schwabener Richard Straub vom Landesbund für Vogelschutz mit der Eiablage.

Markt Schwaben - Wird das was, oder nicht? Die Störche im Markt schwabener Nest turteln eifrig. Wenn alles klappt, würde etwa in der zweiten Juniwoche der erste Jungstorch schlüpfen.

Appell an die Hundebesitzer

LBV und die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Ebersberg (UNB) appellieren deshalb an die Naherholungsuchenden und Hundebesitzer, gerade jetzt in der Setz- und Brutzeit der Wildtiere in der Natur sensibel mit dem Freilauf der Hunde durch die Wiesen und Felder umzugehen und die Hunde anzuleinen oder nur bei Fuß gehen zu lassen.

Stöbern muss verhindert werden

„Das Stöbern der Hunde muss jetzt wirksam verhindert werden, da sind alle Hundehalter gefragt verantwortungsbewusst zu handeln“, so Johann Taschner von der UNB. Denn nicht nur die Storcheneltern sollten ungestört auf Nahrungssuche für sich und ihren Nachwuchs gehen können.

Im Schwabener Moos zum Beispiel werben Schilder für diese Rücksichtnahme und informieren über die Vogelarten, die es zu schützen gilt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Störche kommen nicht immer:

Vogelschutz in Landkreis: Störche machen sich rar