Auch wenn‘s eiskalt ist: Schnelle Hilfe im Notfall

Die Markt Schwabener Wasserwacht schreckt vor eiskalten Temperaturen nicht zurück. Das bewies sie bei der Drei-Königs-Übung.

Markt Schwaben – An den Stufen zum Badweiher im Schwabener Sportpark spielt Daniel. Es ist eine große Portion Übermut mit dabei, sich hier, direkt am Wasser, auch noch auf dem eigenen Radl zu bewegen. Und dann passt es. Der junge Mann stürzt samt Fahrrad ins eiskalte Wasser. Beobachtet von Patrizia, die am anderen Ufer den Sturz steht und sofort handelt. Sofort, aber nicht überlegt. Die junge Dame springt in den Weiher, um Daniel zu retten. Nicht die richtige Entscheidung, denn bei dem vier Grad kalten Weiherwasser bringt sich die Retterin so selbst in Gefahr. Schließlich sind es dann Mark und Lukas, zwei professionell geschulte Rettungskräfte der Wasserwacht Markt Schwaben, die die beiden Verunglückten sicher wieder an Land bringen. Unterstützt von Einheiten der nachalarmierten Schnellen Einsatzgruppe SEG aus Ebersberg.

+ Professionelle Helfer ziehen eine verunglückte Person (rechts) aus dem Wasser. Die Wasserwacht zeigt, wie es richtig geht. © Johannes Dziemballa Der Vorfall gestern um 13 Uhr im Sportzentrum der Marktgemeinde – es ist eine gespielte Übung. Die Beteiligten allesamt Wasserwachtler. Und ausgestattet mit Schutzkleidung und technischen Hilfsmitteln, denn ohne externe Sauerstoffversorgung hätte Daniel, der verunglückte Radlfahrer, nicht mal annähernd so lange unter Wasser ausgehalten.

Mit der traditionellen Drei-Königs-Übung stellt die Schwabener Wasserwacht an diesem Sonn- und Feiertag einmal mehr ihre Schlagkraft unter Beweis, die sie seit ihrer Gründung im Jahr 1961 immer weiter ausbaute. Inzwischen haben mit Sophia Schindlbeck und Theresa Gell zwei junge Damen schon seit zwei Jahren die Leitung der Ortsgruppe inne. „Der Generationenwechsel hat prima funktioniert“, freut sich auch Ehrenmitglied Herbert Hofmann, neben Hans Hasiber einer der Gründungsmitglieder. Besonders positiv sieht Hofmann, dass es keine Nachwuchsprobleme gibt. Die aktive Truppe ist personell nicht schlecht besetzt. Insgesamt gehören der Wasserwacht derzeit rund 200 Mitglieder an.

Allerdings hatte man heuer, so berichtet die Vorsitzende Sophia Schindlbeck, durchaus Sorgen. Weil das Hallenbad seit gut einem halben Jahr geschlossen ist, fallen seither auch die regelmäßigen praktischen Trainingsstunden – immer dienstags – aus. Mit Ausflügen nach München in die Sternwarte, einem Besuch beim Rettungshubschrauber Christoph in Harlaching oder im Phönixbad hielt man die jungen Leute u.a. aber stets bei Laune. Jetzt hofft die Führung der Wasserwacht, dass der angepeilte Wiedereröffnungstermin des Schwimmbads in der Herzog-Ludwig-Straße neben der Grundschule am 5. Februar auch tatsächlich eingehalten werden wird. Für den Erhalt der Schlagkraft vor der in ein paar Monaten wieder starteten Badeweihersaison 2019 wäre das nicht schlecht.

+ Damit die Übung sicher über die Bühne geht, ist auch ein Taucher mit von der Partie. © Johannes Dziemballa Im vergangenen Wasserwachtjahr, sagt die Moderatorin des gestrigen Übungstags, Nicole Zeiff, habe man kaum klassische Einsätze im Sinne von Wasserrettungen gehabt; bis auf ein paar Bienenstiche sei die Saison glimpflich verlaufen. Sorgen bereite den Wasserwachtler am Badeweiher aber etwas ganz anderes: Der vor 25 Jahren künstlich angelegte Badeweiher, heißt es, werde zunehmend von der Natur erobert. Im November 2017 sowie im März und Mai vergangenen Jahres habe man bei drei groß angelegten Aktionen die immer stärker wachsenden Pflanzen im Wasser herausgerissen oder abgeschnitten.

Ihr Wachstum einzudämmen, werde heuer eine Hauptaufgabe werden, so Nicole Zeiff und Sophia Schindlbeck. Nicht zuletzt stellten die Pflanzen auch eine gewisse Gefahr für Badegäste dar, denn bei plötzlichen und unerwarteten Berührungen sei es nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere im Wasser panisch reagiere.

Für solche Zwischenfälle will man natürlich auch im neuen Jahr gewappnet sein. Im Idealfall wieder durch eigene, ehrenamtliche Präsenz der Wasserwachtler am Badeweiher. Nicole Zeiff: „Wenn wir da sind, sieht man das an der entsprechenden Beflaggung.“

www.wasserwacht-marktschwaben.de