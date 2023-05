Markt Schwabens Geldsorgen: Antrag auf weitere Staatshilfe, aktueller Haushalt nicht genehmigungsfähig

Von: Armin Rösl

Teilen

Wegen großer Bauprojekte plagen Markt Schwaben Geldsorgen (Symbolbild). © IMAGO / SKATA

Die Marktgemeinde Markt Schwaben plagen weiterhin Finanzsorgen: Der Haushalt 2023 ist rechtlich nicht genehmigungsfähig. Außerdem hat der Markt weitere staatliche Stabilisierungshilfe beantragt.

Markt Schwaben – Die Finanzen bereiten der Marktgemeinde Markt Schwaben weiterhin Sorgen. Aufgrund der prekären Lage (geschuldet unter anderem durch Großprojekte wie den Neubau des Schulzentrums) erhält die Marktgemeinde seit 2018 eine staatliche Stabilisierungshilfe. Jetzt hat Bürgermeister Michael Stolze (parteifrei) in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass die Verwaltung einen neuen Antrag auf Fortsetzung der staatlichen Finanzierungshilfe gestellt habe. Die ursprünglich vereinbarten Hilfeleistungen galten für den Zeitraum von 2018 bis 2022.



Markt Schwaben beantragt Fortsetzung der staatlichen Stabilisierungshilfe

Der neue Antrag an die Regierung zielt auf das Jahr 2023. Begründung: „Aufgrund der Schuldentilgungen für die Großprojekte des Marktes (Schulneubau und Hochwasserschutz) fehlen (...) die Möglichkeiten von finanziellen Spielräumen“, teilte Stolze mit. Auch wenn sich seit 2018 die finanziellen Verhältnisse des Marktes „in vielen Bereichen merklich verbessert“ hätten.



Haushalt Markt Schwaben rechtlich nicht genehmigungsfähig

In der Gemeinderatssitzung informierte die Kämmerei, dass der Markt Markt Schwaben im Jahr 2022 1,3 Millionen Euro an Stabilisierungshilfe bekommen und hierfür den notwendigen Verwendungsnachweis bereits eingereicht habe. Seit 2018 erhielt der Markt laut Kämmerei insgesamt knapp 4,1 Millionen Euro vom Freistaat Bayern.



In der jetzigen Ratssitzung gab die Verwaltung außerdem bekannt, dass der am 16. März vom Gemeinderat beschlossene Haushalt 2023 in Höhe von knapp 78,2 Millionen Euro nachgebessert werden muss. Bürgermeister Michael Stolze berichtete, dass die Rechtsaufsicht im Landratsamt Ebersberg den aktuellen Haushalt nicht genehmigt habe. Die Einnahmensituation im Verwaltungshaushalt und die freie Finanzspanne hätten eine Genehmigung nicht zugelassen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Inzwischen sei eine Lösung vonseiten der Kämmerei erarbeitet und an das Landratsamt mit der Bitte um Prüfung der Genehmigungsfähigkeit übersandt worden, berichteten Bürgermeister und Kämmerei. In der in der Sitzung vorgelegten Sachstandsinformation heißt es: „Ziel ist es, spätestens in der Marktgemeinderatssitzung am 25. Mai den überarbeiteten Haushalt 2023 mit Haushaltssatzung und Finanzplan 2022 bis 2026 zur erneuten Beschlussfassung vorzulegen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.