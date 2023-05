Markt Schwabens Super-Sonntag: E-Mobilitätstag, Eröffnung Baumpfad, Abschlusstag Kunstpfad, Frühjahrsmarkt

Künstlerische Geschwister am Kirchweiher: Rebecca und Manu Winhart. © Johannes Dziemballa

Der Sonntagnachmittag in Markt Schwaben war voll. Voll von Aktionen, Kunst und mehr. Beim 1. E-Mobilitätstag, bei der Eröffnung des Baumpfades, beim Abschluss des Kunstpfades und beim Frühjahrsmarkt.

Markt Schwaben – Auf dem Spielplatz am Kirchweiher wuselt es von Kindern, Eltern und Großeltern bei der Eröffnung des Baumpfades. Einen Steinwurf entfernt, am Weiher selbst, schauen Menschen der Künstlerin Rebecca Winhart zu, wie sie den Regie-Container der Weiherspiele bemalt; ihr Bruder Manu spielt auf der E-Gitarre eigene, für das Projekt komponierte meditative Musik. Einen weiteren Steinwurf nach oben ist der 1. Markt Schwabener E-Mobilitätstag in vollem Gange, auf dem Parkplatz und der Fläche vor dem Rathaus präsentieren gewerbliche und private Aussteller Elektrofahrzeuge und Mobilitätskonzepte. Zwei weitere Steinwürfe entfernt herrscht großes Treiben auf und rund um den Marktplatz beim Frühjahrsmarkt. Bei idealem Frühlingswetter war das alles zusammen Markt Schwabens Super-Sonntag: E-Mobilitätstag, Frühjahrsmarkt, Eröffnung des Baumpfades und Abschluss der Kunstpfad-Aktion.



Eröffnung des Baumpfades am Weiherspielplatz. © Johannes Dziemballa

Am Weiherspielplatz eröffneten Bürgermeister Michael Stolze und die Biologin Dr. Natalie Cusimano (Sprecherin des Aktivkreises Umwelt) den Baumpfad. Mittendrin im Wimmelbild: Clown Pippo. Auf dem Spielplatz stehen zwölf verschiedene Baumarten, insgesamt sind es 23 Bäume. Ab sofort können große und kleine Besucher sie anhand von Infoschildern genauer kennenlernen. Das ist auch online möglich: www.baumpfad.info.



Dieter Maier-Schneider (re.) bietet in Markt Schwaben eine öffentliche E-Ladestation an. © Johannes Dziemballa

Sowohl am Spielplatz als auch an anderen Orten in der Marktgemeinde haben sich gestern noch einmal Künstlerinnen und Künstler des diesjährigen Kunstpfades präsentiert. Der Sonntag war der Abschluss der Aktion. Oberhalb der Stufen am Kirchweiher bemalt Rebecca Winhart aus Forstinning einen Container, der damit Teil ihrer neuen Serie „Erinnerungsinseln“ wird. Diese „handelt von der prozessbildhaften Entstehung des Schildkrötenpanzers und dessen philosophischer Betrachtung und Interpretation“, heißt es im Erklärtext, der ausliegt.

Vor dem Rathaus erläutert Dr.-Ing. Dieter Maier-Schneider an einem der Infostände des 1. E-Mobilitätstages seine öffentliche Ladestation für Elektroautos. Die betreibt er seit etwa einem Jahr an der Lindenstraße 14 in Markt Schwaben, die Abrechnung erfolgt über die kostenlose App Charge@Friends. „Lindenstrom“ nennt Maier-Schneider die Lademöglichkeit, für die Station auf öffentlichem Grund hat er einen Vertrag mit der Marktgemeinde geschlossen. Die Ladestation wird von Maier-Schneiders eigener privaten Photovoltaikanlage gespeist. Infos gibt’s auf www.lindenstrom.com.



Die andere Seite des Regie-Containers am Kirchweiher. © Johannes Dziemballa

Die Marktgemeinde selbst will baldmöglichst mehrere öffentliche E-Ladestationen im Gemeindegebiet installieren lassen. Hierfür gab es eine Untersuchung möglicher Standorte, die auf einer Karte eingezeichnet sind. Diese wurde vor Kurzem in einer Marktgemeinderatssitzung vorgestellt und nun auch beim E-Mobilitätstag. Wie es von der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung hieß, werde die Marktgemeinde die Stationen nicht selbst betreiben, sondern nach Partnern suchen. So wie Dieter Maier-Schneider.

