Hennigbach: Mehr Hochwasserschutz und höhere Verweilqualität schaffen

Schon jetzt kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, wie es einmal am Hennigbach im Herzen der Marktgemeinde Markt Schwaben ausschauen wird.

Die Arbeiten am Hennigbach in Markt Schwaben laufen auf Hochtouren. Das Gewässer soll sicherer vor Hochwasser und zugleich schöner werden.

Markt Schwaben - Über Jahrzehnte hinweg ging vom Hennigbach innerörtlich eher Gefahr durch Hochwasserereignisse aus, als dass das kleine Gewässer einlud zum Verweilen. Genau das soll sich in absehbarer Zeit gewaltig ändern. Den Bach möchte man im Zuge der laufenden Renaturierung im Ortsbereich Markt Schwabens in gewisser Weise bändigen – und zugleich so gestalten, dass dort auch die Aufenthaltsqualität enorm gestärkt wird.

Abschnittsweise laufen die Arbeiten bereits seit Monaten. Jetzt wurde dem Marktgemeinderat einmal ausführlich vorgestellt, wie es einmal im Bereich der Straße „Am Hennigbach“ ausschauen könnte. Entsprechende bildliche Darstellungen stellte dazu der Sachbearbeiter im Bauamt, Uwe Müller, parat.

Hintergrund: Im Rahmen des Ausbaus und der Renaturierung werden die Fußgängerwege, wenn diese maßgeblich dem Aufenthalt und der Erlebbarkeit des Gewässers dienen, bis zu 90 Prozent mitgefördert. Um dies zu erreichen, ist es aber notwendig, genügend Stellen zum Verweilen und Erleben des Gewässers einzubauen. Die neu zu errichtenden Wege müssen dabei erkennbar, wie es heißt, die Aufenthaltsqualität am Gewässer verbessern.

Hohe Fördermittel des Landes stehen in Aussicht

Im Bereich der Angerlbrücke ist dies bereits mit in die Planung eingeflossen. Und auch entlang des AWO-Grundstücks wurde dies bereits in der Planung berücksichtigt. Für die Straße „Am Hennigbach“ entschied der Marktgemeinderat schon im Oktober 2022, diese verkehrsberuhigt zu planen. Aufgrund der Enge der Straße bleibt aber nicht viel Spielraum für Parkflächen.

Müller: „Die Aufenthaltsqualität am Gewässer und im Umfeld der Straße konnte durch die Schaffung von mehreren Ruhezonen, einer Wartungsstation für Fahrräder und einer zusätzlich geschaffenen Stelle zum Erreichen des Wassers, wesentlich verbessert werden. Wir erhoffen uns durch die Verkehrsberuhigung auch für die Radfahrer ein angenehmes Umfeld zu schaffen.“

Besondere Beleuchtung lehnt sich an einem Beispiel aus Poing an

Die Oberfläche der neuen Straße soll mit einem wasserdurchlässigen Pflaster mit 8,5 mm Fugen realisiert werden. Da in dem gesamten Bereich nur sehr abgeschwächt mit Einbauten zur Verlangsamung des Verkehrs gearbeitet werden kann, ist es vorgesehen, die ein oder andere Erhebung einzubauen, meinte der Fachmann aus dem Bauamt im Verlauf der jüngsten Ratssitzung.

Die Beleuchtung der Straße „Am Hennigbach“ sowie auch der Verlauf des Gehwegs entlang des Hennigbachs ab der Angerlbrücke soll mit Solarleuchten erfolgen, hieß es ferner. Durch die Steuerung dieser besonderen Leuchten sei es möglich, Insekten und Fische in besonderer Weise zu schützen. Einen weiteren Vorteil sieht die Verwaltung darin, dass die Leuchten bei Beschädigungen relativ schnell und unkompliziert auszutauschen sind. Die letzten Jahre kam es vermehrt vor, hieß es im Sachvortrag an die Gemeinderäte, dass beschädigte Leuchten schon einmal ein halbes Jahr und länger auf ihre Reparatur gewartet haben.

Die Verwaltung schlug vor, die Straße „Am Hennigbach“ als eine von zwei Straßen mit einer reinen Solarbeleuchtung auszustatten; übrigens einem Beispiele in der Nachbargemeinde Poing folgend.

Nach dem Haupt- und Bauausschuss sprach sich jetzt auch der Marktgemeinderat für einen verkehrsberuhigten Ausbau der Straße „Am Hennigbach“ sowie die Installation von speziellen Solarleuchten aus.

